29.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Почему не запускают массовое производство вакцины от COVID-19, знает Путин

19:44 29.10.2020 Фото: pexels.com
0

Единственная проблема, которую России нужно решить для запуска массового производства вакцин от коронавируса, — это нехватка оборудования, заявил президент.

% name% title
Путин назвал проблемы для массового производства вакцины от коронавируса

Российские вакцины от коронавирусной инфекции безопасны и эффективны, сейчас перед страной остро стоит вопрос наращивания их массового производства. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», передает сайт Кремля.

«Есть определенные проблемы, связанные с наличием или отсутствием определенного объема оборудования — «железа», что называется, — для разворачивания массового производства», — сказал Путин.

Хотя Россия прежде всего намерена обеспечить необходимым объемом вакцины российских граждан, она не отказывается выходить на международный рынок. «Экспертами объем этого рынка международного оценивается в $100 млрд в годовом выражении», — напомнил президент.

По его словам, Россия готова «обеспечить продажу интеллектуальной собственности», а также производить вакцину на зарубежных площадках. «Не в ущерб вакцинации в самой России, — хочу подчеркнуть, поскольку мы еще должны приобрести или создать это оборудование — мы готовы работать с инопартнерами», — сказал Путин.

В России Минздрав уже выдал регистрацию двух вакцинам от короновируса: в августе — векторному препарату «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), который разработал московский Центр им. Гамалеи, и в октябре — пептидному препарату «ЭпиВакКорона», разработанному новосибирским научным центром «Вектор».

Вакцина «Спутник V» после регистрации проходит завершающий этап клинических испытаний. В них запланировано участие около 40 тыс. добровольцев, четвертая часть из них получат плацебо. В пострегистрационных испытаниях «ЭпиВакКороны» также будут задействованы 40 тыс. добровольцев.

Третью вакцину, которая содержит цельный «убитый» вирус, сейчас разрабатывает Центр имени М.П. Чумакова. Она находится на второй фазе клинических испытаний, ее окончание намечено на ноябрь.

COVID-19 вакцина испытания коронавирус оборудование проблемы Владимир Путин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вакцина спасет от коронавируса страну?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Кому поручил хранить и развивать русский язык Мишустин? Смотрите фамилии
21:21 29-10-2020
Кому поручил хранить и развивать русский язык Мишустин? Смотрите фамилии
Осудили за хищение 3 млрд рублей при строительстве в Арктике двоих бизнесменов
21:12 29-10-2020
Осудили за хищение 3 млрд рублей при строительстве в Арктике двоих бизнесменов
Умер мэр Уфы от COVID-19
20:50 29-10-2020
Умер мэр Уфы от COVID-19
Отрезать голову пригрозили Собчак за поддержку президента Франции
20:42 29-10-2020
Отрезать голову пригрозили Собчак за поддержку президента Франции
В клевете обвиняет Первый канал комментаторов участия дочери ведущего в шоу "Голос"
20:19 29-10-2020
В клевете обвиняет Первый канал комментаторов участия дочери ведущего в шоу
Как привлечь удачу и финансы в 2021 году: Что обязательно нужно сделать в канун нового года
20:18 29-10-2020
Как привлечь удачу и финансы в 2021 году: Что обязательно нужно сделать в канун нового года
Таксисты отказываются ставить защитные экраны и хотят бастовать
20:07 29-10-2020
Таксисты отказываются ставить защитные экраны и хотят бастовать
Почему не запускают массовое производство вакцины от COVID-19, знает Путин
19:44 29-10-2020
Почему не запускают массовое производство вакцины от COVID-19, знает Путин
Переломали ребра и челюсти полицейские во время конфликта в квартире
19:35 29-10-2020
Переломали ребра и челюсти полицейские во время конфликта в квартире
Продлил поддержку малого бизнеса в пандемию Путин. Кому и что обещают?
19:15 29-10-2020
Продлил поддержку малого бизнеса в пандемию Путин. Кому и что обещают?