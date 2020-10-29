Почему не запускают массовое производство вакцины от COVID-19, знает Путин

Единственная проблема, которую России нужно решить для запуска массового производства вакцин от коронавируса, — это нехватка оборудования, заявил президент.

Путин назвал проблемы для массового производства вакцины от коронавируса

Российские вакцины от коронавирусной инфекции безопасны и эффективны, сейчас перед страной остро стоит вопрос наращивания их массового производства. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», передает сайт Кремля.

«Есть определенные проблемы, связанные с наличием или отсутствием определенного объема оборудования — «железа», что называется, — для разворачивания массового производства», — сказал Путин.

Хотя Россия прежде всего намерена обеспечить необходимым объемом вакцины российских граждан, она не отказывается выходить на международный рынок. «Экспертами объем этого рынка международного оценивается в $100 млрд в годовом выражении», — напомнил президент.

По его словам, Россия готова «обеспечить продажу интеллектуальной собственности», а также производить вакцину на зарубежных площадках. «Не в ущерб вакцинации в самой России, — хочу подчеркнуть, поскольку мы еще должны приобрести или создать это оборудование — мы готовы работать с инопартнерами», — сказал Путин.

В России Минздрав уже выдал регистрацию двух вакцинам от короновируса: в августе — векторному препарату «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), который разработал московский Центр им. Гамалеи, и в октябре — пептидному препарату «ЭпиВакКорона», разработанному новосибирским научным центром «Вектор».

Вакцина «Спутник V» после регистрации проходит завершающий этап клинических испытаний. В них запланировано участие около 40 тыс. добровольцев, четвертая часть из них получат плацебо. В пострегистрационных испытаниях «ЭпиВакКороны» также будут задействованы 40 тыс. добровольцев.

Третью вакцину, которая содержит цельный «убитый» вирус, сейчас разрабатывает Центр имени М.П. Чумакова. Она находится на второй фазе клинических испытаний, ее окончание намечено на ноябрь.