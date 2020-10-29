В клевете обвиняет Первый канал комментаторов участия дочери ведущего в шоу "Голос"

Телеканал обвинил Садальского, Соседова и Сурайкина в распространении ложной информации и подал гражданский иск. Александра Будникова выступила в отборе «Голоса» 23 октября. Смотрите видео.

Александра Будникова выступила в отборе «Голоса» 23 октября

Первый канал готовит иски против лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина, музыкального критика Сергея Соседова и актера Станислава Садальского, раскритиковавших шоу «Голос» за выступление 18-летней дочери ведущего телеканала Александры Будниковой.

Первый канал обвинил Садальского, Соседова и Сурайкина в распространении ложной информации, порочащей деловую репутацию канала. Против них подали гражданский иск.

«Это беспрецедентный шаг для Первого канала, который всегда терпеливо и снисходительно относился к любителям повысить свою популярность за наш счет. Однако безнаказанность окрыляет», — сказали в пресс-службе телеканала.

Там отметили, что Сурайкин, Соседов и Садальский «транслируют обществу свои выдумки, выдавая их за факты, и цинично используют бренд «Голоса» для повышения своей упоминаемости в СМИ».

В пресс-службе добавили, что скандал с дочерью Алсу был единственным в истории «Голоса» случаем «воздействия на результаты зрительского голосования».

Александра Будникова выступила в отборе «Голоса» 23 октября. Музыканты Баста и Сергей Шнуров, нажали на кнопки спустя несколько секунд после того, как она начала петь, что обеспечило ей участие в шоу.

После выступления Будниковой Станислав Садальский опубликовал в инстаграме ее фотографию с отцом, ведущим программы «Доброе утро» Романом Будниковым. «Очередная „Дочь Алсу“», — написал актер, отметив, что исполнительницу взяли в конкурс якобы благодаря главному продюсеру музыкальных программ Первого канала Юрию Аксюте.

Максим Сурайкин заявил, что победителями шоу становятся «блатные детки», а простым молодым исполнителям невозможно попасть на шоу. В свою очередь Сергей Соседов сказал, что зрители «мало что решают» в «Голосе», вместо этого «все решается закулисным образом».

Выступление Будниковой раскритиковали и пользователи соцсетей, на YouTube оно набрало в три раза больше дизлайков, чем лайков.

