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Отрезать голову пригрозили Собчак за поддержку президента Франции

20:42 29.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Сообщения с угрозами она стала получать, когда назвала Макрона героем, который разрешил публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда. 29 октября в стране второго человека обезглавили.

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Собчак пригрозили отрезать голову за поддержку Макрона

Телеведущей Ксении Собчак пригрозили отрезать голову после поста в Instagram в поддержку президента Франции Эммануэля Макрона, сообщила она в своем Telegram-канале.

Сообщения с угрозами она стала получать, когда назвала героем президента Франции, сказавшего, что в стране продолжат публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда несмотря на теракты. «Мой номер атакуют какие-то люди с кавказским акцентом и с угрозами», — пожаловалась она. Издание «Подъем» связалось с одним из угрожавших звезде мужчин, писавшего ей, в частности: «Выйти на тебя не проблема, поэтому возьми телефон лучше».

Свои слова он угрозой не считает. «Просто хотел выяснить, что она имеет виду, выставляя такой пост. Есть люди, которые не могут контролироваться свои эмоции, провоцировать их, я считаю, неправильно. Она должна публично извиниться», — сказал он.

16 октября в Париже 18-етний мигрант-чеченец из России обезглавил учителя за карикатуры на Мухаммеда.

29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.

Позже в другом французском городе — Авиньон — мужчина с ножом пытался напасть на полицейских. Нападавший выкрикивал «Аллах акбар!» и угрожал сотрудникам полиции. Он был застрелен полицией.

Telegram антитеррор мужчина с ножом обезглавил пригрозил Ксения Собчак Эммануэль Макрон
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