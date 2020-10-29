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Умер мэр Уфы от COVID-19

20:50 29.10.2020 Фото: Мэрии Уфы
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Ульфат Мустафин скончался после заражения коронавирусом. Его коллеги до последнего надеялись, что он выздоровеет.

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Умер болевший COVID-19 мэр Уфы Ульфат Мустафин
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Умер мэр Уфы от COVID-19Скончался председатель Совета ветеранов Виктор Николаевич ИванчиковЕщё 473 новостей

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин скончался после заражения коронавирусом,  - сообщили в пресс-службе главы Башкирии 29 октября.

Ранее сообщалось, что болезнь у него протекает тяжело.

"Чтобы не ходили разные слухи, говорю: Ульфат Мансурович действительно болеет. У него была пневмония, сейчас диагностировали COVID-19. Болеет он довольно тяжело, высокий процент поражения лёгких. Проходит лечение, и, соответственно, мы ждём его выздоровления и выхода на работу. Ситуация такова, что Ульфат Мансурович – не только мэр. Это мой очень близкий товарищ. На прошлой неделе я у него был. Он проходит лечение. Но, подчёркиваю, у него довольно сложное заболевание. Многие болеют, и люди, которые переболели, сами знают, что всё это непросто. И возраст не такой уж молодой", - цитирует оперштаб Башкирии Хабирова.

Глава региона отметил, что городская администрация продолжает работать и готовится к зиме.

"Поэтому ещё раз говорю: будем надеяться, чтобы он скорее выздоровел. А что касается Уфы, то она работает. Мы готовимся к зиме, завершаем все программы, которые должны были сделать. Поэтому всё идёт в рабочем режиме", - сказал Хабиров.

COVID-19 коронавирус пневмония скончался Ульфат Мустафин
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