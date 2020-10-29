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Осудили за хищение 3 млрд рублей при строительстве в Арктике двоих бизнесменов

21:12 29.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Предприниматели Бушманов и Эккерт, арестованные в марте 2016 года, свою вину не признают. По версии следствия, они деньги взяли, а на мысе Шмидта и острове Врангеля так ничего и не возвели.

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Осуждены фигуранты дела о хищении 3 млрд рублей при строительстве объектов в Арктике

Черемушкинский суд Москвы назначил по девять лет колонии руководителям и учредителям компании "РусАльянсСтрой" Дмитрию Бушманову и Алексею Эккерту по уголовном делу о хищении более 2,9 млрд рублей при строительстве объектов инфраструктуры в Арктике.

"Приговором суда Бушманову и Эккерту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

Также обоим осужденным на четыре года запрещено занимать должности, связанные осуществлением функций исполнительного органа и организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Кроме того, суд взыскал с Бушманова и Эккерта 2,954 млрд руб. в пользу ФГУП "ГВСУ №14" о возмещении имущественного вреда от преступления.

Меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу осужденным суд сохранил.

При этом время нахождения Бушманова и Эккерта под арестом с 10 марта 2016 года засчитано судом в срок их наказания из расчета — день в СИЗО за полтора в колонии общего режима.

Бушманов и Эккерт признаны виновными в особо крупном мошенничестве и легализации денежных средств в особо крупном размере.

Как сообщалось, по версии следствия, предприниматели путем обмана и злоупотребления доверием заключили контракты на проведение комплекса работ по строительству стационарных объектов на мысе Шмидта и острове Врангеля Иультинского района Чукотского автономного округа, которые исполнены не были, а денежные средства в сумме более 2,9 млрд рублей — похищены.

Следствие заявляло, что "РусАльянсСтрой" не имела кадровых, технических и финансовых возможностей для выполнения сложных строительных работ в арктической зоне, однако взяла на себя обязательства по проведению полного комплекса работ по договору субподряда.

Бушманов и Эккерт, арестованные в марте 2016 года, свою вину не признают.

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