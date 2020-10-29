Кому поручил хранить и развивать русский язык Мишустин? Смотрите фамилии

Премьер утвердил состав правительственной комиссии по русскому языку из 43 человек. В нее вошли чиновники, ученые и представители СМИ.

Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по русскому языку

Заместители министров, ректоры ведущих российских вузов, учёные, преподаватели и журналисты вошли в правительственную комиссию по русскому языку. Её состав своим распоряжением утвердил Михаил Мишустин, сообщает сайт кабмина 29 октября.

Всего в комиссии 43 человека.

Председателем назначен Министр просвещения Сергей Кравцов. Среди участников – заместитель Министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев, заместитель Министра культуры Ольга Ярилова, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев, ректор МГУ Виктор Садовничий, ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов, ректор Российского университета дружбы народов Олег Ястребов, ректор Российского педагогического университета им. Герцена Сергей Богданов, ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов, директор Института русского языка им. Виноградова Мария Каленчук, ректор Государственного института русского языка им. Пушкина Маргарита Русецкая, заместитель руководителя телеканала «Культура» Александр Ефимович, заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов, заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Наталья Лосева.

Правительственная комиссия по русскому языку создана по поручению Президента. Её основные задачи – сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и мире, сформировать целостную языковую политику.

Заседания комиссии будут проходить не реже двух раз в год. В ближайших планах – разработка концепции государственной языковой политики, экспертиза правил русской орфографии и пунктуации, определение единых требований к созданию словарей, справочников и грамматик, содержащих нормы современного русского литературного языка. Важной частью работы станет вопрос повышения уровня подготовки специалистов по русскому языку.

Положение о комиссии было утверждено 8 августа 2020 года.