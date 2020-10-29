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Лишили статуса адвоката знаменитого Добровинского следом за его оппонентом по делу Ефремова

21:48 29.10.2020 Фото: Скриншот
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Адвокатская палата ранее возбудила против защитника два дисциплинарных производства из-за публичных высказываний по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова.

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Добровинского лишили статуса адвоката

В Адвокатской палате Москвы РИА Новости сообщили, что ее квалификационная комиссия на два года лишила статуса Александра Добровинского.

Причина такого решения не объявляется, но ранее, как сообщалось, Адвокатская палата возбудила против Добровинского два дисциплинарных производства из-за публичных высказываний по делу Ефремова.

Его соперника по этому громкому процессу, уже бывшего защитника артиста Эльмана Пашаева, в середине сентября тоже лишили адвокатского статуса из-за дисциплинарных проступков.

По итогам судебного разбирательства Ефремов получил за смертельное ДТП 8 лет колонии общего режима, а в апелляционной инстанции добился снижения срока до 7,5 лет.

В начале пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную в центре Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водитель — курьер одного из интернет-магазинов Сергей Захаров — впоследствии скончался.

адвокат ДТП защитник оппонент скончался статус Александр Добровинский Эльман Пашаев
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