В каком возрасте рожают самых умных детей женщины? Вы удивитесь

С одной стороны могут быть опасны рядом осложнений, что негативно сказывается на вынашивании ребенка. С другой, женщины такого возраста в основном уже реализовали себя и тщательно планируют свою беременность.

У женщин какого возраста рождаются самые умные дети, рассказали ученые

Медики назвали самый лучший возраст женщины для рождения детей. Озвученная цифра никак не совпадает с уже устоявшимися параметрами.

По статистике на сегодняшний день средний возраст беременных женщин составляет 25-27 лет. Однако медики из Великобритании сделали новое заявление: оптимальный возраст для рождения ребёнка – от 30 до 39 лет.

В исследовании было задействовано почти 20 тысяч детей. Ученые сделали очень ценное наблюдение, относительно интеллектуального развития детей и возраста матерей. Оказалось, что самые умные дети родились у тех, кто рожал в промежутке между 30 и 39 годами. Дети, рождённые в возрасте от 23 до 29 или после 40, уступают другим детям в развитии.

Но в то же время, по словам акушеров-гинекологов, роды в возрасте 30-35 лет могут быть опасны для женщины рядом осложнений, что негативно сказывается на вынашивании ребенка. С другой стороны, женщины такого возраста в основном уже реализовали себя и тщательно планируют свою беременность, а это положительно сказывается как на самом процессе рождения, так и на развитии малыша.