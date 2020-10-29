29.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Сколько бедных в России, оценил Путин

22:18 29.10.2020 Фото: Кремлин.ру
0

Президент отметил, что в условиях пандемии коронавируса практически во всех странах мира увеличивается число людей, живущих за чертой бедности.

% name% title
Путин оценил уровень бедности в России

Уровень бедности в России снизился более чем в два раза за последние 20 лет, хотя нынешняя ситуация не может устраивать, заявил президент Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!», начавшемся 29 октября.

Путин отметил, что в условиях пандемии коронавируса практически во всех странах мира увеличивается число людей, живущих за чертой бедности. «К сожалению, это имеет место и в России», — сказал он.

Президент добавил, что в 2000 году за чертой бедности в России жили, по оценкам, более 40 миллионов человек. С тех пор число людей, находящихся в такой сложной жизненной ситуации, уменьшилось, подытожил Путин.

"И постоянно с тех пор количество людей, находящихся в такой сложной жизненной ситуации, уменьшалось. И в 2015 году, к сожалению, был определенный всплеск, увеличение количества людей с такими доходами в России. Потом опять постепенно снижается. И это снижение, по сравнению с предыдущими годами, если начать с 2000 года, в два раза произошло, даже больше, чем в два раза", - сказал Путин.
"Но это совсем не значит, что нас эта ситуация устраивает. Конечно, нет", - подчеркнул он.

Накануне глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что самую серьезную нищету в стране преодолели уже давно. Он также призывал власти принимать более решительные меры для снижения уровня бедности, «особенно в период кризиса и пандемии». Летом 2020-го Россия объявила о ликвидации крайней нищеты, а к 2024 году уровень бедности в стране собираются сократить как минимум в два раза.

коронавирус кризис снижение уровень бедности Владимир Путин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы относите себя к бедным?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

К чему чешется левая рука?
23:31 29-10-2020
К чему чешется левая рука?
Сколько бедных в России, оценил Путин
22:18 29-10-2020
Сколько бедных в России, оценил Путин
В каком возрасте рожают самых умных детей женщины? Вы удивитесь
22:09 29-10-2020
В каком возрасте рожают самых умных детей женщины? Вы удивитесь
Лишили статуса адвоката знаменитого Добровинского следом за его оппонентом по делу Ефремова
21:48 29-10-2020
Лишили статуса адвоката знаменитого Добровинского следом за его оппонентом по делу Ефремова
БердскПолыхает автомобиль у лыжной базы "Метелица" в Бердске
21:37 29-10-2020
Полыхает автомобиль у лыжной базы
Кому поручил хранить и развивать русский язык Мишустин? Смотрите фамилии
21:21 29-10-2020
Кому поручил хранить и развивать русский язык Мишустин? Смотрите фамилии
Осудили за хищение 3 млрд рублей при строительстве в Арктике двоих бизнесменов
21:12 29-10-2020
Осудили за хищение 3 млрд рублей при строительстве в Арктике двоих бизнесменов
Умер мэр Уфы от COVID-19
20:50 29-10-2020
Умер мэр Уфы от COVID-19
Отрезать голову пригрозили Собчак за поддержку президента Франции
20:42 29-10-2020
Отрезать голову пригрозили Собчак за поддержку президента Франции
В клевете обвиняет Первый канал комментаторов участия дочери ведущего в шоу "Голос" 1
20:19 29-10-2020
В клевете обвиняет Первый канал комментаторов участия дочери ведущего в шоу