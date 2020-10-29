Сколько бедных в России, оценил Путин

Президент отметил, что в условиях пандемии коронавируса практически во всех странах мира увеличивается число людей, живущих за чертой бедности.

Путин оценил уровень бедности в России

Уровень бедности в России снизился более чем в два раза за последние 20 лет, хотя нынешняя ситуация не может устраивать, заявил президент Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!», начавшемся 29 октября.

Путин отметил, что в условиях пандемии коронавируса практически во всех странах мира увеличивается число людей, живущих за чертой бедности. «К сожалению, это имеет место и в России», — сказал он.

Президент добавил, что в 2000 году за чертой бедности в России жили, по оценкам, более 40 миллионов человек. С тех пор число людей, находящихся в такой сложной жизненной ситуации, уменьшилось, подытожил Путин.

"И постоянно с тех пор количество людей, находящихся в такой сложной жизненной ситуации, уменьшалось. И в 2015 году, к сожалению, был определенный всплеск, увеличение количества людей с такими доходами в России. Потом опять постепенно снижается. И это снижение, по сравнению с предыдущими годами, если начать с 2000 года, в два раза произошло, даже больше, чем в два раза", - сказал Путин.

"Но это совсем не значит, что нас эта ситуация устраивает. Конечно, нет", - подчеркнул он.

Накануне глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что самую серьезную нищету в стране преодолели уже давно. Он также призывал власти принимать более решительные меры для снижения уровня бедности, «особенно в период кризиса и пандемии». Летом 2020-го Россия объявила о ликвидации крайней нищеты, а к 2024 году уровень бедности в стране собираются сократить как минимум в два раза.