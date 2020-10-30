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Образование

Огромный выбор направлений в студии танца Parallel'

09:54 30.10.2020 Фото: Студия танца "Parallel
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Наши профессиональные педагоги помогут вам осуществить мечту - танцевать, в любом возрасте.

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Индивидуальный подход в студии танца Parallel'

Школа танца Параллель приглашает на занятия по направлениям(набор ведётся до сих пор):

  • Детская хореография (3-4 лет)
  • Детский танец (5-7 лет)
  • Эстрадный танец (8-13 лет)
  • Dance-Mix
  • Body-ballet (взрослые)
  • Break Dance (3-6 лет)
  • Break Dance (от 7 лет)
  • Стрип-Dance
  • Бальные танцы (от 4 лет)
  • Свадебный танец
  • Йога
  • ЛФК
  • ​HIP HOP(от 7 лет)
  • ​Акробатика
  • ​House
  • ​Funky Styles
  • ​Pole dance

Наши профессиональные педагоги помогут вам осуществить мечту - танцевать, в любом возрасте. Индивидуальный подход, терпение и добрый настрой сделают свое дело, и вы обязателно сможете танцевать, даже если сомневаетесь в этом!

Справки по телефону: 8-923-239-76-90

Источник: Раздел Студии танца "Parallel" на сайте Весь Бердск

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