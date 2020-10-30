Огромный выбор направлений в студии танца Parallel'

Индивидуальный подход в студии танца Parallel'

Школа танца Параллель приглашает на занятия по направлениям(набор ведётся до сих пор):

Детская хореография (3-4 лет)

Детский танец (5-7 лет)

Эстрадный танец (8-13 лет)

Dance-Mix

Body-ballet (взрослые)

Break Dance (3-6 лет)

Break Dance (от 7 лет)

Стрип-Dance

Бальные танцы (от 4 лет)

Свадебный танец

Йога

ЛФК

​HIP HOP(от 7 лет)

​Акробатика

​House

​Funky Styles

​Pole dance

Наши профессиональные педагоги помогут вам осуществить мечту - танцевать, в любом возрасте. Индивидуальный подход, терпение и добрый настрой сделают свое дело, и вы обязателно сможете танцевать, даже если сомневаетесь в этом!

Справки по телефону: 8-923-239-76-90

Источник: Раздел Студии танца "Parallel" на сайте Весь Бердск