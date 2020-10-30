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В чем уникальность и опасность Голубого полнолуния в субботу 31 октября 2020 года?

09:49 30.10.2020 Фото: pixabay.com
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Впервые с 1944 года, по данным НАСА, полнолуние будет видно практически одновременно на большей части земного шара.

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Астрологи придают событию огромное значение, ведь считается, что редкое явление имеет очень сильную энергетику

Полнолуние 31 октября 2020 года называют голубой луной, так как это будет второе полнолуние месяца. Астрологи придают событию огромное значение, ведь считается, что редкое явление имеет очень сильную энергетику и может кардинально изменить жизнь каждого человека. Потому готовиться к событию стоит заранее.

Почему голубая луна 31 октября 2020 года считается редкой и уникальной

Сухая статистика говорит о том, что голубая луна — не слишком редкое явление: два полнолуния в месяц случаются в среднем один раз в 2,7 года. Но событие в октябре 2020 года, по мнению астрологов, имеет все же свои некоторые особенности:

  • впервые с 1944 года, по данным НАСА, полнолуние будет видно практически одновременно на большей части земного шара:
  • на Хеллоуин, День всех святых, голубая луна всходила в последний раз в 1955 году.

Подобные совпадения поклонниками мистики и эзотерики считаются неслучайными. Значения придают и неприятные события, переживаемые миром в високосном 2020 году. Поверить в то, что наступающее полнолуние имеет огромную силу и отличится массой неприятностей, готовы даже самые отъявленные скептики.

Опасными астрологи называют период с 28 октября по 3 ноября 2020 года: Полнолуние будет оказывать свое влияние на людей несколько дней до своего пика и несколько дней после него. Самая же мистическая и сильная в энергетическом плане ночь ожидается с 31 октября на 1 ноября. Голубая луна станет полной, по данным астрологов, в 17:52 по московскому времени.

Источник: 1rre.ru

астрология голубая луна голубое полнолуние жизнь люди
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