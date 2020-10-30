Поминальная трапеза ни в коем случае не должна превратиться в шумное застолье. Именно поэтому лучше не ставить на стол крепкие алкогольные напитки.

Родительская поминальная суббота 7 ноября 2020 года именуется Дмитриевской

Дмитриевская родительская суббота в ноябре 2020 года выпадает на 7 число. В такой день среди православных верующих принято писать на листочках бумаги имена усопших родственников и друзей, чтобы затем передать священникам для упоминания в молебнах. Если такой возможности нет, то следует прочитать молитву перед иконами дома.

Почему родительская поминальная суббота в ноябре называется Дмитриевской

Родительская поминальная суббота 7 ноября 2020 года именуется Дмитриевской. Дело в том, что ее принято отмечать накануне Дня памяти Преподобного Дмитрия Солунского. В этот день в церквях будут осуществляться соответствующие поминальные панихиды, а также особенное поминовение усопших православных верующих.

Традиционно прихожане приносят постные продукты, зачастую это хлеб, крупы, конфеты, яблоки, а также кагор. Верующие пишут на небольших листочках бумаги имена своих усопших родственников, чтобы священники упомянули их во время молебна. Они помолятся за упокоение душ умерших и попросят Бога о прощении для них.

Бывает так, что у человека по каким-то важным причинам не получается посетить храм. Тогда ему следует прочесть молитвы об умерших дома, перед иконами. Немаловажно, что именно Дмитриевская суббота станет завершением цикла поминальных дней в этом году. После посещения церкви, необходимо также сходить на кладбище. Поминальный обед можно организовать и дома. На такую трапезу традиционно приглашают родственников и друзей.

Запреты в Дмитриевскую родительскую субботу 7 ноября 2020 года

Дмитриевская родительская суббота, как и прочие праздники православных христиан, подразумевает ряд запретов. В этот день категорически запрещается негативно отзываться об усопших. В таком случае лучше промолчать.

Поминальная трапеза ни в коем случае не должна превратиться в шумное застолье. Именно поэтому лучше не ставить на стол крепкие алкогольные напитки. В этот день разрешается выпить лишь немного кагора.

Бурное веселье и шумные посиделки лучше отложить на другую дату. Конечно, недопустимо ссориться, ругаться, скандалить. Не стоит погружаться в негативные мысли и уныние, поддаваться плохому настроению. Родительскую субботу необходимо провести в смирении и покое, читая молитвы и прося Бога о прощении. Этот праздник следует провести с миром и светом в душе.

Нельзя молиться в такой день за людей, которые покончили с собой. Их поминают в соответствующий день — Троицкую поминальную субботу. Издревле в этот день люди молились о даровании покоя. Немаловажно сходить в храм, поставить свечки за упокой и присутствовать во время службы.

Источник: rsute.ru