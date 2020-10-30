Спецвыпуск "Больницы переполнены, медики на грани: вторая волна СОVID-19 накрыла Бердск" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 28 октября 2020

28 октября 2020 вышла газета "Курьер.Среда.Бердск". В нем вы узнаете:
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Приказ от Роспотребнадзора: с 28 октября все россияне обязаны быть в масках
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Акция «Сухая попа» продолжается: нужны подгузники, зубная паста и туалетная бумага детям, больным туберкулезом
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Вторая коронавирусная волна: пульмонология переполнена, бердчане занимаются самолечением
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Сигнал в трудовую инспекцию: заработки упали, врачей и машин не хватает
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Новые правила работы: без ковидной лихорадки «скорую» не жди
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Трофеи людоеда нашла в подсобке мать блокадницы
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Урыльник, украшения, предметы старины со дна Обского моря собирают бердчане
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Не отличить от настоящей: десантник сделал пушку в своем гараже
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От острога до города: поражает своей историей 304-летний Бердск
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Легендарный и загадочный: где бердчанам получить незабываемые впечатления?
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Пол-Европы прошагали: о наступлении на фашистов, кровопролитной битве за город, зверствах бандеровцев рассказал фронтовик в своей книге
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Важные телефоны: куда звонить, если не приезжает на вызов врач
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Закрыли двери из-за COVID-19 службы в Бердске
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Шесть тысяч человек погибли в Первой Чеченской войне
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Выжить в экстремальных ситуациях, преобразиться, научить готовить помогут книги«Как я съел собаку»: спектакли, книжные выставки, конкурсы не дадут хандрить осенью
Покупайте свежий номер. И сообщите о нем своим родным, которые не читают интернет. Или купите газету и подарите им.
Дорогие читатели! В апреле 2020 года из-за сложной ситуации с пандемией редакция «Курьер. Среда. Бердск» временно приостановила выпуск газеты. С июля мы начали выпуск, но пока по сокращенному варианту.
Следующий номер газеты выйдет в декабре 2020 года.
Если ситуация на рынке рекламы изменится в лучшую сторону, то мы возобновим периодичность выхода на обычную – каждую среду.
Купить газету «Курьер.Среда.Бердск» 28 октября 2020 года вы сможете в тех же точках: киосках печати, магазинах сети «Продсиб», в редакции.
Надеемся, что вы будете рады вновь взять в руки печатный «Курьер.Среда.Бердск», который не выходил 4 месяца.