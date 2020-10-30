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Спецвыпуск "Больницы переполнены, медики на грани: вторая волна СОVID-19 накрыла Бердск" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 28 октября 2020

09:47 30.10.2020
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Покупайте свежий номер. И сообщите о нем своим родным, которые не читают интернет. Или купите газету и подарите им.

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Газета "Курьер. Среда. Бердск" вышла 28 октября 2020

28 октября 2020 вышла газета "Курьер.Среда.Бердск". В нем вы узнаете:

  1. Приказ от Роспотребнадзора: с 28 октября все россияне обязаны быть в масках

  2. Акция «Сухая попа» продолжается: нужны подгузники, зубная паста и туалетная бумага детям, больным туберкулезом

  3. Вторая коронавирусная волна: пульмонология переполнена, бердчане занимаются самолечением

  4. Сигнал в трудовую инспекцию: заработки упали, врачей и машин не хватает

  5. Новые правила работы: без ковидной лихорадки «скорую» не жди

  6. Трофеи людоеда нашла в подсобке мать блокадницы

  7. Урыльник, украшения, предметы старины со дна Обского моря собирают бердчане

  8. Не отличить от настоящей: десантник сделал пушку в своем гараже

  9. От острога до города: поражает своей историей 304-летний Бердск

  10. Легендарный и загадочный: где бердчанам получить незабываемые впечатления?

  11. Пол-Европы прошагали: о наступлении на фашистов, кровопролитной битве за город, зверствах бандеровцев рассказал фронтовик в своей книге

  12. Важные телефоны: куда звонить, если не приезжает на вызов врач

  13. Закрыли двери из-за COVID-19 службы в Бердске

  14. Шесть тысяч человек погибли в Первой Чеченской войне

  15. Выжить в экстремальных ситуациях, преобразиться, научить готовить помогут книги«Как я съел собаку»: спектакли, книжные выставки, конкурсы не дадут хандрить осенью

Покупайте свежий номер. И сообщите о нем своим родным, которые не читают интернет. Или купите газету и подарите им. 

Дорогие читатели! В апреле 2020 года из-за сложной ситуации с пандемией редакция «Курьер. Среда. Бердск» временно приостановила выпуск газеты. С июля мы начали выпуск, но пока по сокращенному варианту.

Следующий номер газеты выйдет в декабре 2020 года.

Если ситуация на рынке рекламы изменится в лучшую сторону, то мы возобновим периодичность выхода на обычную – каждую среду.
Купить газету «Курьер.Среда.Бердск» 28 октября 2020 года вы сможете в тех же точках: киосках печати, магазинах сети «Продсиб», в редакции.
Надеемся, что вы будете рады вновь взять в руки печатный «Курьер.Среда.Бердск», который не выходил 4 месяца.

"Курьер.Среда.Бердск" COVID-19 вторая волна газета свежий номер
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