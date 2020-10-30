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День инженера-механика в России празднуют 30 октября: Интересные примеры творчества инженеров

01:28 30.10.2020 Фото: pixabay.com
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В России данная профессия всегда пользовалась уважением и любовью. Ведь недаром одним из народных героев является лесковский Левша.

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Мастера этой профессии востребованы всегда и везде

Каждый год 30 октября свой профессиональный праздник в России отмечают работники инженерно-технических специальностей различных отраслей промышленности — это День инженера-механика. Начало празднованию положил приказ Главкома ВМФ от 1996 года. Но отсчет принято вести с 1854 года, когда на Российском флоте был образован корпус инженеров-механиков.

Инженером-механиком называют специалиста с высшим техническим образованием в области проектирования, конструирования и эксплуатации технологического оборудования. Но, в действительности, к специалистам данной профессии предъявляются более высокие и разносторонние требования.

Та же действительность показывает, что инженер-механик является самой востребованной обществом профессией, также это самая универсальная и самая востребованная специальность среди инженеров. Инженеры-механики создают окружающее нас технологическое пространство и взращивают высокие технологии.

История знает интересные примеры творчества инженеров, которых, без натяжки, можно назвать инженерами-механиками. В августе 1908 года американский инженер и промышленник Генри Форд начал производство новой модели автомобиля, в мае 1913 года совершил первый полет первый в мире многомоторный самолет «Русский витязь» инженера Сикорского, а в октябре 1945 года американский инженер Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь.

В России данная профессия всегда пользовалась уважением и любовью. Ведь недаром одним из народных героев является лесковский Левша, а имя известного механика-самоучки Ивана Кулибина даже стало именем нарицательным для обозначения любого русского инженера-изобретателя.

Сегодня специальностью инженера-механика овладевают студенты, например, МГСУ, МИСИ, МГТУ им. Н.Баумана и многих других известных ВУЗов России, чтобы потом работать в различных отраслях и сферах отечественной промышленности.

Источник: calend.ru

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