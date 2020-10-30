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Настроят светофоры по WiFi: Проект «Умная улица» появится в Новосибирске

09:30 30.10.2020 Фото: pixabay.com
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Платформы для формирования инфраструктуры беспилотного транспорта. Данный проект уже реализован в Московской области, Калуге и др.

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В Новосибирске планируют запустить пилотный проект «Умная улица»

Сегодня в рамках международного форума «Городские технологии» мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал соглашения о сотрудничестве с крупными компаниями — АО «Мобилити Груп», ООО «Яндекс» и Ассоциацией по развитию информационно-коммуникационных технологий. Основные направления сотрудничества — внедрение интеллектуальных транспортных систем и развитие городского общественного транспорта.

«Площадка „Городские технологии“ позволяет не только ознакомиться с новейшими технологиями, но и увидеть возможности их дальнейшего практического применения. Поэтому мы считаем важным подписание соглашений в рамках международного форума. Это рамочные договоры, в которых обозначены направления сотрудничества. Для реализации данных идей требуются дальнейшая конкретизация, а также активность наших партнёров», — отметил мэр Анатолий Локоть.

Глава Новосибирска подписал соглашение с АО «Мобилити Груп» о реализации пилотного проекта по построению опытного участка «Умная улица» — платформы для формирования инфраструктуры беспилотного транспорта. Данный проект уже реализован в Московской области, Калуге и др.

Также сегодня заключено соглашение с ООО «Яндекс» по поставке и апробации программных решений компании в части аналитики и настройки работы светофорных объектов в Новосибирске на основании данных по перемещению автомобилей и горожан, пользующихся программами ООО «Яндекс». Также компания планирует сформировать карты качества автомобильных дорог для дорожных служб города.

Ещё одно соглашение заключено с Ассоциацией по развитию информационно-коммуникационных технологий. Предмет соглашения — сотрудничество в сфере развития информационно-коммуникационных технологий, повышения безопасности дорожного движения, реализации совместных социальных инициатив и проектов, популяризации российских интернет-сервисов, а также реализации проектов, направленных на цифровизацию экономики.

Напомним, на сегодняшний день в Новосибирске уже реализовано несколько проектов по итогам работы международного форума «Городские технологии». Так, в 2018 компания «СофтЛайн Трейд» запустила на ул. Станционной пилотный проект по внедрению автоматизированной системы управления светофорными объектами. Это позволило оптимизировать движение на одной из основных улиц левобережья и сократить заторы на примыкающих к ней.

В 2019 году в рамках соглашения о сотрудничестве между мэрией Новосибирска и АО «Ситроник» установлены многофункциональные опоры оснащения сквера на ул. Кошурникова, 31. Модульная мультисервисная платформа совмещает в себе энергосберегающее освещение, видеонаблюдение, систему экстренной связи и городской WiFi.

Источник: novo-sibirsk.ru

умная улица
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