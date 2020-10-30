Откачкой и вывозом нечистот из туалетов занялся КБУ Бердска



МУП "КБУ" проводит откачку канализаций бытового назначения, туалетов, выгребных ям и септиков при помощи новых ассенизаторских машин.

После откачки стоков водитель подписывает акт, на основании которого на лицевой счет абонента выставляется сумма для оплаты, в размере 530 руб. за одну ас машину. Оплатить услугу можно также как и любую коммунальную услугу от МУП "КБУ" - через личный и платежный кабинет, мобильное приложение или же в кассах РКЦ, банках и отделениях Почты.

Оперативно заказать услугу МУП «КБУ» можно по телефону диспетчерской службы 8-913-910-07-80, в личном кабинете абонента ЖКХ через вкладку «Диспетчерская» или через форму на сайте МУП «КБУ» ниже. Заявки обрабатываются в онлайн режиме, услуга может быть оказана уже на следующий день.

Источник: mupkbu.ru