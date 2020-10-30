30.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Откачкой и вывозом нечистот из туалетов занялся КБУ Бердска

10:00 30.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Оперативно заказать услугу МУП «КБУ» можно по телефону диспетчерской службы 8-913-910-07-80.

% name% title
МУП "КБУ" проводит откачку канализаций бытового назначения, туалетов, выгребных ям и септиков при помощи новых ассенизаторских машин.

После откачки стоков водитель подписывает акт, на основании которого на лицевой счет абонента выставляется сумма для оплаты, в размере 530 руб. за одну ас машину. Оплатить услугу можно также как и любую коммунальную услугу от МУП "КБУ" - через личный и платежный кабинет, мобильное приложение или же в кассах РКЦ, банках и отделениях Почты.

Оперативно заказать услугу МУП «КБУ» можно по телефону диспетчерской службы 8-913-910-07-80, в личном кабинете абонента ЖКХ через вкладку «Диспетчерская» или через форму на сайте МУП «КБУ» ниже. Заявки обрабатываются в онлайн режиме, услуга может быть оказана уже на следующий день.

Источник: mupkbu.ru

откачка стоки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

530 рублей это дорого?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВрезался в ограждение и загорелся автомобиль Honda Odyssey возле «Метелицы» в Бердске
11:47 30-10-2020
Врезался в ограждение и загорелся автомобиль Honda Odyssey возле «Метелицы» в Бердске
Лишили статуса адвоката экс-полицейского Ляхова по делу Голунова
11:45 30-10-2020
Лишили статуса адвоката экс-полицейского Ляхова по делу Голунова
Жир откачали за деньги: Новые фотографии Аллы Пугачевой не дают покоя поклонникам
11:38 30-10-2020
Жир откачали за деньги: Новые фотографии Аллы Пугачевой не дают покоя поклонникам
БердскКакие вопросы обсудил с владельцами аптек и частных клиник Шестернин
11:38 30-10-2020
Какие вопросы обсудил с владельцами аптек и частных клиник Шестернин
Когда Мусульмане празднуют день рождения Пророка Мухаммеда?
11:35 30-10-2020
Когда Мусульмане празднуют день рождения Пророка Мухаммеда?
О COVID-19 подскажут пальцы: Обнаружили необычный симптом коронавируса ученые
11:30 30-10-2020
О COVID-19 подскажут пальцы: Обнаружили необычный симптом коронавируса ученые
Ждут малыша медведица Шилка из Новосибирского зоопарка и медведь Гого в Японии
11:15 30-10-2020
Ждут малыша медведица Шилка из Новосибирского зоопарка и медведь Гого в Японии
БердскСдам комнаты под офисы по ул. Ленина, 33 в Бердске
11:11 30-10-2020
Сдам комнаты под офисы по ул. Ленина, 33 в Бердске
БердскУмер водитель скорой помощи ЦГБ Бердска после заражения коронавирусом
11:11 30-10-2020
Умер водитель скорой помощи ЦГБ Бердска после заражения коронавирусом
Запреты в Дмитриевскую родительскую субботу 7 ноября 2020 года
11:09 30-10-2020
Запреты в Дмитриевскую родительскую субботу 7 ноября 2020 года