30.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска

Продлить автобусный маршрут №12 просят жители Бердска

09:45 30.10.2020 Фото: berdsk.nso.ru
5 1

Специалистами отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации прорабатываются варианты решения данного вопроса.

% name% title
Решение данного вопроса находится на контроле Главы города Бердска Евгения Шестернина

Жители микрорайонов Белокаменный и Южный обратились в администрацию города с просьбой продлить маршрут №12.

Специалистами отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации прорабатываются варианты решения данного вопроса. Так, частично решить проблему микрорайонов может изменение маршрута автобуса №8, который будет курсировать через новую школу. А в утренние и вечерние часы пик разгрузить пассажиропоток поможет увеличение числа автобусов №1. Также может измениться путь одного из коммерческих маршрутов, чтобы жители быстро доезжали до центра города.

Решение данного вопроса находится на контроле Главы города Бердска Евгения Шестернина.

Источник: berdsk.nso.ru

автобус маршрут транспорт Евгений Шестернин
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужно продлевать?

Аноним, 30 октября 2020 10:33
НВР:
Обязательно
Местный, 30 октября 2020 10:37
Ип Апостол давно уже стараются залезть туда.... Ед маршрут куда москвин ещё не попал...
Аноним, 30 октября 2020 10:41
12 маршрутку не пустят пока Бороздина депутат, упадет прибыль с 1 автобуса
Аноним, 30 октября 2020 10:56
12 маршрутку давно обещали запустить до Белокаменного, все объясняли отсутствием нормальной дороги. Дороги построили, маршрут не продлили. ПАТП не хотят терять деньги. Автобус 1 в дневное время ездит с большими перерывами, от Зима Лето приходится ходить пешком. Народу много, транспорт постоянно переполненный, зимой вообще проблема уехать.
Аноним, 30 октября 2020 11:34
На фото нарушение дистанции в 1,5 метра, штраф и суд с обоих! Или штрафы у нас только для черни, а баринам всё можно?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВрезался в ограждение и загорелся автомобиль Honda Odyssey возле «Метелицы» в Бердске
11:47 30-10-2020
Врезался в ограждение и загорелся автомобиль Honda Odyssey возле «Метелицы» в Бердске
Лишили статуса адвоката экс-полицейского Ляхова по делу Голунова
11:45 30-10-2020
Лишили статуса адвоката экс-полицейского Ляхова по делу Голунова
Жир откачали за деньги: Новые фотографии Аллы Пугачевой не дают покоя поклонникам
11:38 30-10-2020
Жир откачали за деньги: Новые фотографии Аллы Пугачевой не дают покоя поклонникам
БердскКакие вопросы обсудил с владельцами аптек и частных клиник Шестернин
11:38 30-10-2020
Какие вопросы обсудил с владельцами аптек и частных клиник Шестернин
Когда Мусульмане празднуют день рождения Пророка Мухаммеда?
11:35 30-10-2020
Когда Мусульмане празднуют день рождения Пророка Мухаммеда?
О COVID-19 подскажут пальцы: Обнаружили необычный симптом коронавируса ученые
11:30 30-10-2020
О COVID-19 подскажут пальцы: Обнаружили необычный симптом коронавируса ученые
Ждут малыша медведица Шилка из Новосибирского зоопарка и медведь Гого в Японии
11:15 30-10-2020
Ждут малыша медведица Шилка из Новосибирского зоопарка и медведь Гого в Японии
БердскСдам комнаты под офисы по ул. Ленина, 33 в Бердске
11:11 30-10-2020
Сдам комнаты под офисы по ул. Ленина, 33 в Бердске
БердскУмер водитель скорой помощи ЦГБ Бердска после заражения коронавирусом
11:11 30-10-2020
Умер водитель скорой помощи ЦГБ Бердска после заражения коронавирусом
Запреты в Дмитриевскую родительскую субботу 7 ноября 2020 года
11:09 30-10-2020
Запреты в Дмитриевскую родительскую субботу 7 ноября 2020 года