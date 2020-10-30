Продлить автобусный маршрут №12 просят жители Бердска

Решение данного вопроса находится на контроле Главы города Бердска Евгения Шестернина

Жители микрорайонов Белокаменный и Южный обратились в администрацию города с просьбой продлить маршрут №12.

Специалистами отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации прорабатываются варианты решения данного вопроса. Так, частично решить проблему микрорайонов может изменение маршрута автобуса №8, который будет курсировать через новую школу. А в утренние и вечерние часы пик разгрузить пассажиропоток поможет увеличение числа автобусов №1. Также может измениться путь одного из коммерческих маршрутов, чтобы жители быстро доезжали до центра города.

Решение данного вопроса находится на контроле Главы города Бердска Евгения Шестернина.

Источник: berdsk.nso.ru