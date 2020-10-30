Смерть подростка отпраздновал публично "тролль" в Сети

Неизвестный в онлайн эфире в нецензурной форме выражался в адрес погибшего и членов его семьи, а также расклеил на фонарных столбах города оскорбительные объявления.

СКР расследует происшествие

В сети Интернет и СМИ распространялась информация о том, что в городе Ртищево Саратовской области неизвестный организовал травлю погибшего в ДТП подростка и его матери. Отмечалось, что неизвестный в онлайн эфире в нецензурной форме выражался в адрес погибшего и членов его семьи, а также расклеил на фонарных столбах города оскорбительные объявления. По данному факту следственными органами проводится проверка.

Ранее в следственном управлении по Саратовской области было возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней женщины по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения).

Источник: Следком