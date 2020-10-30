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Травили снотворным и не кормили престарелых работники пансионата

10:45 30.10.2020 Фото: pixabay.com
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Умногих клиентов ухудшалось состояние здоровья после нахождения в данном заведении, появлялись синяки и кожные заболевания.

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Александр Бастрыкин поручил руководителям региональных следственных управлений тщательно изучить все обстоятельства

В эфире одного из федеральных каналов освещалась деятельность пансионата для пожилых людей в Пермском крае. Родственники клиентов пансионата сообщили журналистам, что сотрудники организации насильно заставляют пожилых людей пить снотворное и мало кормят. Также отмечалось, что у многих клиентов ухудшалось состояние здоровья после нахождения в данном заведении, появлялись синяки и кожные заболевания. В следственном управлении по Пермскому краю организована доследственная проверка.

Александр Бастрыкин поручил руководителям региональных следственных управлений тщательно изучить все обстоятельства, озвученные в средствах массовой информации и доложить о результатах проверок.

Источник: Следком

пожилые снотворное травля
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