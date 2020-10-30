Ждут малыша медведица Шилка из Новосибирского зоопарка и медведь Гого в Японии

Японские СМИ сообщили о первой беременности медведицы Шилки

Японское телевидение рассказало, что любимица жителей Новосибирска — семилетняя белая медведица, которая живет в зоопарке города Осака, беременна.

Итчан и Гого

В зоопарке японского города Осака принимают меры предосторожности — поведение белой медведицы Шилки, которую японцы называют Итчан, резко изменилось. Специалисты предполагают, что любимица жителей Новосибирска забеременела. «Мы наблюдаем за ситуацией. Общение медведицы с публикой ограничено. Ее запрещено беспокоить», — говорят специалисты японского зоопарка.

В местных СМИ появилась информация, что семилетняя Шилка понесла от шестилетнего медведя по кличке Гого. «По данным зоопарка, было подтверждено, что Итчан несколько раз уединялась с Гого. А недавно ее поведение резко изменилось. Она стала избегать Гого и больше не хочет оставаться с ним наедине», — сообщил японский телеканал.

В зоопарке Осаки предприняли все необходимые меры — Шилку отселили от Гого и приготовили ей специальный «темный вольер». Он напоминает природные условия, при которых рождаются дикие белые медведи.

СМИ Японии говорят о беременности весьма осторожно. Дело в том, что беременность у белых мишек по внешнему виду определить сложно. «Пока мы можем сообщить, что поведение Шилки поменялось, и она очень беспокоится. Ведь это ее первая беременность», — говорит директор зоопарка Синичиро Маки.

Напомним, Шилка появилась на свет в Новосибирском зоопарке 11 декабря 2013 года.

Она стала первым белым медвежонком, родившемся в Новосибирске за последние 40 лет и сразу же стала всенародной любимицей. Новосибирцы ни в какую не хотели отдавать белую медведицу в другой зоопарк. Поэтому в Японию, во избежание излишнего ажиотажа, Шилка была отправлена тайно.

Большой Ростик





Еще один медвежонок Кая и Герды — белый комочек по кличке Ростик — благополучно пережил пандемию в китайском зоопарке Циндао. Правда, сейчас «пушистик» превратился в огромного свирепого медведя весом около полтонны. Ростик живет в Китае почти два года. В начале декабря 2020 года ему исполнится пять лет. В 2018 года зоопарк Новосибирска передал Ростика в зоологический центр города Циндао.

Ростик появился на свет в 2015 году и сразу стал любимцем горожан и гостей столицы Сибири. Но затем подрастающий медведь уже не мог жить с мамой и папой. Оставить животное с родителями или поместить одного в маленький вольер специалисты новосибирского зоопарка посчитали неверным, ведь в таких условиях даже подобрать пару медведю было бы невозможно.

А вот в китайском зоопарке Циндао нашлась возможность построить подходящий вольер. Но прежде, чем переселить сибирского медвежонка, специалистам новосибирского зоопарка пришлось серьезно потрудиться.

Подготовка к переезду длилась целый год, шли переговоры и научные консультации на «медвежьем» консилиуме. Российские биологи просчитывали все возможные риски, советовались с зарубежными учеными и даже пригласили шотландского зоолога Ричарда Дугласа, который много лет занимался именно белыми медведями и вопросами их содержания в неволе.

В ходе научных изысканий российские и иностранные специалисты одним из главных условий переезда Ростика в Китай определили размеры вольера и присутствие в нем естественных водоемов и грунта. В китайском зоопарке требования были полностью выполнены — территория вольера составила 16 тысяч квадратных метров, на ней есть самое настоящее озеро.

По сообщению администрации зоопарка города Циндао, Ростик сейчас чувствует себя прекрасно. Он любимец китайкой публики. Особенно его жалуют местные фотографы. Снимки Ростика часто украшают страничку зоопарка в Facebook.

Белый медведь быстро освоился на новой жилплощади. В Китае действуют собственные правила для ввезенных животных, и они крайне строгие. Поэтому первое время Ростик находился в режиме строжайшего карантина. К примеру, его около года запрещали фотографировать. Общение Ростика с окружающим миром было ограничено — его могли видеть лишь несколько специалистов китайского зоопарка.

После Ростика перевели в огромный просторный вольер с озером. Перевод проходил в несколько этапов. Привыкание к большим пространствам, по науке, должно быть исключительно постепенным. Сначала китайцы открыли доступ в небольшой вольер и бассейн, затем территорию постепенно расширяли, и лишь после Ростик стал полноправным хозяином своего вольера.

Ростик с удовольствием ест китайскую еду и вполне уже привык к новым людям. Взамен Ростика зоопарк Новосибирска получил фламинго, пару гепардов, мелких приматов и несколько диковинных вомбатов.

Норди и Шайна





Добавим, что 11 декабря 2018 года в зоопарке Новосибирска белая медведица Герда стала мамой в третий раз. На свет появились сразу два малыша-близнеца. Правда, сейчас их уже сложно назвать медвежатами.

Первое время заботливая Герда не выходила из укрытия, не отлучалась от своих малышей ни на секунду. Они были крошечными, едва заметными на фоне матери. «За жизнью семейства мы осторожно наблюдали с помощью камер видеонаблюдения. К вольеру доступ был закрыт, мы даже снег там не убирали, чтобы не тревожить медведицу», — рассказывала начальник информационно-методического отдела Евгения Пирожкова.

Уже в первые месяцы жизни медвежат стало понятно, что детство двойни — это особая история, во многом не похожая на то, как росли Шилка и Ростик. Два медвежонка, буквально как только открыли глаза, сразу стали играть друг с другом. Конечно, сначала это было совместное кряхтение и смешные перекатывания, но медвежата росли быстро, и уже скоро работники зоопарка увидели, что двойня — это белый и пушистый «ураган». Они скатывались по маме, как по горке. Рыли в снегу по примеру Герды норы и берлоги. Снежки становились для них футбольным мячом, снежные глыбы — скалами. Герда играла и сейчас играет с медвежатами, но все-таки они чаще заняты своими играми.

Сотрудники зоопарка, работающие с белыми медведями, говорят, что Норди и Шайна хоть и двойняшки, но не близнецы.

«Шайна очень игривая медведица. Она любит играть с конусами, мячами, снегом, тыквами — со всем, что оказывается в вольере, — говорит зоотехник Ольга Казанина. — Еще она любит воду и плавает в бассейне чаще и больше, чем ее мама и брат. А главная черта Норди — напористость. Он к еде всегда норовит первым подойти. Одним словом – мальчишка».





Сейчас Норди и Шайна уже догнали своих родителей по размерам. Аппетиты у них тоже сопоставимы. Но находясь рядом с матерью, молодые медведи все же до сих пор остаются детьми.

«Решение о передаче Норди и Шайны в другие зоопарки пока не принято», — сообщили в администрации Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило.