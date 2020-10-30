Умер водитель скорой помощи ЦГБ Бердска после заражения коронавирусом

Еще одного водителя «скорой» с подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу. 100-тысячный город сейчас обслуживают всего 5 машин — медики болеют.

5 машин скорой помощи из 10 остались на линии в Бердске

В четверг в Бердске скончался водитель скорой помощи. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», он находился на больничном после заражения коронавирусом. 29 октября у него случился инсульт. Коллеги и родные погибшего пребывают в шоке — внезапно ушел здоровый крепкий мужчина, который даже не курил.

Кроме того, по информации «Курьер. Среда. Бердск», еще один водитель отделения скорой помощи Бердской ЦГБ, у которого тоже выявили коронавирусную инфекцию, находится в тяжелом состоянии. Он лечился несколько дней дома. Но в четверг его госпитализировали в больницу в связи с резким ухудшением состояния здоровья.

Медики рассказали, что сейчас в отделении Бердской горбольницы всего 5 машин работают по срочным вызовам. Из них две, выезжающие на ковид и подозрение на разного рода инфекции. Остальные экстренные вызовы обслуживают 3 машины «скорой». Все потому, что сотрудники отделения в массовом порядке болеют коронавирусом.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», до недавнего времени в отделении скорой помощи работало 8 машин — по две на ковид и инфекции, 4 — линейные бригады. Хотя, по словам медиков, все выезжали на вызовы, где мог быть пациент с коронавирусом. Бердчане жалуются на долгое ожидание «скорой». Всего же в парке отделения 10 спецавтомобилей.

А нынешнюю ситуацию бердские медики называют просто катастрофой. Может случиться так, что срочную медицинскую помощь в Бердске будет некому оказывать.

Главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская не подтвердила, но и не опровергла информацию о смерти своего сотрудника.

- Согласно статье 13, ФЗ 323, сведения о факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, лечения составляет врачебную тайну. За разглашения врачебной тайны, в соответствии с законом предусмотрены меры ответственности, - ответила "Курьер. Среда. Бердск" Алла Николаевна.

Подробности - в ближайшее время.

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