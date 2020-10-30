Купит квартиры молодым семьям Мишустин

Потратить деньги можно на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.

Правительство упростило порядок оформления социальных выплат на приобретение жилья для молодых семей

Все документы можно будет подавать в электронной форме.

Молодым семьям станет проще оформить социальные выплаты на покупку или строительство жилья. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Теперь все документы, необходимые для получения господдержки, можно будет подавать не только лично, но и дистанционно с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг. На документах в электронной форме должна стоять простая электронная подпись одного из членов семьи.

Социальные выплаты на покупку или строительство жилья предоставляются семьям, в которых каждому из супругов ещё не исполнилось 35 лет. Наличие детей не обязательно. Кроме того, господдержку может получить одинокий родитель до 35 лет, воспитывающий одного или нескольких детей. Главный критерий – семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий.

Размер выплаты составляет 30–35% стоимости жилья. При этом необходимо подтвердить доходы, позволяющие покрыть остаток или погасить кредит.

Потратить деньги можно на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.

Постановление от 27 октября 2020 года №1747

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 17 декабря 2010 года №1050.

Источник: government.ru