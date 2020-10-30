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Что нашли у террориста в Ницце, стало известно

15:15 30.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, несколько получили ранения. Ряд СМИ отмечают, что нападавший обезглавил двух человек.

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У мужчины, совершившего нападение на прихожан в церкви в Ницце, нашли нож, Коран и два мобильных телефона, сообщил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.

"Были найдены Коран, два телефона... и орудие преступления — нож размером 30 сантиметров с лезвием длинной 17 сантиметров", — сообщил Рикар на пресс-конференции.

Кроме того, внутри церкви нашли оставленную злоумышленником сумку с его личными вещами. Рядом с ней обнаружили два ножа, которыми террорист не воспользовался при нападении, добавил прокурор.

Он подтвердил, что жертвами атаки стали три человека: две женщины и мужчина. По его словам, речь идет о 60-летней женщине, у которой нападавший перерезал горло и практически обезглавил, и 55-летнем мужчине, которому также нанесли глубокие раны в области горла. Еще одна женщина 44 лет скончалась от нанесенных ей ранений около церкви, уточнил Рикар.

Нападение в Ницце
В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, несколько получили ранения. Ряд СМИ отмечают, что нападавший обезглавил двух человек.
Совершившего атаку задержали, при этом он был ранен. По словам Рикара, мужчина — выходец из Туниса, который приехал в страну в начале октября.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что мужчина не переставал повторять "Аллах акбар".

Расследование ведет антитеррористический отдел прокуратуры. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом.
После нападения план по противодействию терроризму "Vigipirate" стал действовать на максимально высоком уровне по всей территории Франции.
После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Прибывший в Ниццу президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой. Он отметил, что будут усилены меры защиты мест религиозного культа и школ и увеличено число французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.

Источник: РИА Новости

Ницца теракт террорист
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