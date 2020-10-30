Отремонтировал комнаты и установили поручни в туалетах для инвалидов корпуса № 4 пансионата ветеранов труда им. Калинина в Бердска минтруда после истории Петра Педелева и Сергея Штаева

Замечания комиссии министерства касались исключительно технического состояния помещений учреждения. Все замечания устранены учреждением в установленные сроки, а именно: проведен косметический ремонт помещений корпуса № 4, а также в соответствии с новыми требованиями по организации «доступной среды» оборудованы поручни в туалетных комнатах корпуса № 4.

Петр Иванович Педелев живет в пансионатах уже 6 лет, в отделении №4 пансионата имени Калинина - почти два года

После обращения в «Курьер. Среда. Бердск» жительницы Алтайского края Марии Штаевой, рассказавшей о жутких условиях, в которых пришлось жить ее свекру в корпусе № 4 пансионата ветеранов труда им. Калинина, редакция подготовила официальный запрос губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, попросив разобраться в ситуации и ответить на 16 вполне конкретных вопросов.

Ответ администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области за подписью заместителя руководителя департамента информационной политики Сергея Нешумова выглядит следующим образом:





Рабочая комиссия министерства труда и социального развития Новосибирской области провела выезды в подведомственное учреждение - ГАУССО НСО «Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина».

Вопрос: Если да, то когда?

24 и 31 июля 2020 года



Вопрос: Подтвердились ли факты, изложенные в публикациях «Курьер. Среда. Бердск»?

Факты, фигурирующие в статье издания «Курьер. Среда. Бердск» не подтвердились.





Замечания комиссии министерства касались исключительно технического состояния помещений учреждения. Все замечания устранены учреждением в установленные сроки, а именно: проведен косметический ремонт помещений корпуса № 4, а также в соответствии с новыми требованиями по организации «доступной среды» оборудованы поручни в туалетных комнатах корпуса № 4.

Вопрос: Найдено ли виновное лицо в нарушениях? Если да, то кто?

Нет ответа

Вопрос: Какое наказание понесли виновные в нарушениях в пансионате им. Калинина Бердска?

Нет ответа

Вопрос: Знает ли министерство труда и социального развития, в чьем ведомстве находится дом ветеранов имени Калинина, о расположении отделения № 4?

ГАУССО НСО «Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина» является подведомственным учреждением министерства труда и социального развития Новосибирской области. Каждое подведомственное учреждение — самостоятельное юридическое лицо. Министерство обладает полной информацией о структуре и расположении всех подведомственных учреждений.

Вопрос: Является ли возможным нахождение свинарника на территории дома престарелых?

На территории ГАУССО НСО «Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина» располагается отделение трудовой реабилитации, в составе которого имеется подсобное хозяйство, что не противоречит действующему законодательству.



Вопрос: Почему запрещен вход на территорию корпуса и действительно ли карантин распространяется на посещение проживающих в доме ветеранов даже в отношении посещения?

В условиях штатной работы учреждения в соответствии с установленным распорядком в течение дня в учреждении действует свободный режим перемещения как на территории учреждения, так и за ее пределами.

В настоящее время в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с документами Роспотребнадзора, на территории учреждения установлен режим изоляции (карантин). В связи с чем, визиты посетителей, выход проживающих в учреждении граждан за пределы учреждения запрещен, также ограничено их перемещение между корпусами учреждения. Все проживающие в учреждении граждане ознакомлены с указанным приказом и исполняют его.

Вопрос: Могут ли сотрудники дома ветеранов имени Калинина принуждать к работе пенсионеров и инвалидов, проживающих в нем?

Инвалиды, проживающие в ГАУССО НСО «Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина», привлекаются к каким-либо работам в подсобном хозяйстве исключительно при наличии соответствующих рекомендаций в ИПРА (индивидуальные планы реабилитации и абилитации) на добровольной основе. При желании любой проживающий в стационаре пенсионер или инвалид может заключить с учреждением трудовой договор, в котором указываются продолжительность рабочего дня (не более 4 часов) и виды работ. Данные работы оплачиваются. Принудительный труд в Российской Федерации запрещен.

Вопрос: Если вышеперечисленные действия являются неправомерными, то какие меры может принять министерство труда и социального развития для их устранения?

В случае выявления нарушений в подведомственных учреждениях министерство принимает все необходимые меры.



Вопрос: Какие меры взыскания могут быть предъявлены к администрации дома ветеранов имени Калинина в случае подтверждения этих фактов?

Начиная от рекомендаций по устранению нарушений до обращения в правоохранительные органы в зависимости от характера нарушений.



Вопрос: Действительно ли жители пансионата ползают на коленках до туалета?

Министерство не располагает фактами о зафиксированных случаях жестокого обращения персоналом учреждения в отношении граждан, проживающих в стационарном учреждении. Противоправные деяния относятся к компетенции правоохранительных органов. В учреждение не поступало информации из правоохранительных органов о наличии соответствующих заявлений от граждан, проживающих в стационарном учреждении.

Вопрос: Как кормят жителей указанного пансионата. Просьба предоставить меню на месяц.

Меню в учреждении разрабатывается на основе требований СанПин с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона. При этом соблюдаются требования санитарных правил по массе порций блюд (в т. ч. блюд из мясных продуктов и птицы), их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах с учетом медицинских показаний. В учреждении установлено четырех- и пятиразовое питание для граждан (в зависимости от медицинских показаний). Нормы питания утверждены приказом министерства труда и социального развития Новосибирской области от 06.10.2014 № 1164 (в ред. от 29.08.2017), опубликованном в установленном порядке.

Вопрос: Действительно ли у постояльцев пансионата забирают протезы и инвалидные коляски?

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством с соблюдением прав и законных интересов граждан. Таким образом, коляска, протезы или иные средства реабилитации граждан учреждением не могут быть изъяты и не изымаются.

Вопрос: Зафиксированы ли факты жестокого обращения медперсоналом и охранниками в отношении жителей пансионата?

Ответ: Министерство не располагает фактами о зафиксированных случаях жестокого обращения персоналом учреждения в отношении граждан, проживающих в стационарном учреждении.

Противоправные деяния относятся к компетенции правоохранительных органов. В учреждение не поступало информации из правоохранительных органов о наличии соответствующих заявлений от граждан, проживающих в стационарном учреждении.

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