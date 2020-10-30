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Открыла фирму-однодневку и помогла обналичить 6 млн рублей жительница Новосибирска

18:12 30.10.2020 Фото: pixabay.com
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Женщина передала своему знакомому электронные средства платежа, корпоративные карты, логин и пароль для доступа к указанным счетам кредитных организаций.

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Неустановленные лица через банковские счета фирмы-однодневки обналичили свыше 6 млн. рублей

Прокуратура Центрального района г. Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, в 2019 году обвиняемая согласилась за денежное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей помочь знакомому открыть на ее имя фирму-однодневку. Сначала она зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью «Спектр», а потом в 7 банках открыла расчетные счета.

Женщина передала своему знакомому электронные средства платежа, корпоративные карты, логин и пароль для доступа к указанным счетам кредитных организаций.

Впоследствии неустановленные лица через банковские счета фирмы-однодневки обналичили свыше 6 млн. рублей.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Центральный районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

мошенничество незаконный оборот обнал
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