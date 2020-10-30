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Скончался 48-летний водитель «скорой» ЦГБ Бердска Константин Шмыгуль с подтвержденным COVID-19

15:23 30.10.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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По предварительным данным, 29 октября на фоне коронавирусной инфекции у него случился инсульт. Еще один водитель скорой помощи попал в ковидный госпиталь. На больничном несколько медиков отделения.

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Из-за нехватки сотрудников в отделении скорой помощи Бердской ЦГБ сокращают выезды
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Скончался 48-летний водитель «скорой» ЦГБ Бердска Константин Шмыгуль с подтвержденным COVID-19Умер водитель скорой помощи ЦГБ Бердска после заражения коронавирусомЕщё 475 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» стало известно, кто из водителей скорой помощи Бердской ЦГБ скончался накануне, 29 октября. Ушел из жизни Константин Шмыгуль. В августе 2020 года ему исполнилось 48 лет.

Внезапная смерть Константина Анатольевича повергла в шок его близких и коллег. Он никогда не жаловался на здоровье и даже не курил. Но недавно он заболел. Тест на коронавирус показал положительный результат. Шмыгуль ушел на больничный. А в четверг у него, по предварительным данным, случился инсульт.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», в Бердской ЦГБ работает несколько родственников Константина Анатольевича. Его родной брат тоже водитель «скорой», племянники трудятся в разных отделениях. Для них скоропостижный уход из жизни — удар, большое горе и невосполнимая потеря.

Еще один водитель отделения скорой помощи Бердской ЦГБ, у которого тоже выявили коронавирусную инфекцию, находится в тяжелом состоянии. Он лечился несколько дней дома. Но 29 октября его положили в больницу в связи с резким ухудшением, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Кроме того, ковид обнаружили и у нескольких медиков, работающих на «скорой». Поэтому сокращено число машин, обслуживающих город, до 5.

Ранее в отделении скорой помощи работало 8 машин — по две на ковид и инфекции, 4 — линейные бригады, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Хотя, по словам медиков, все выезжали на вызовы, где мог быть пациент с коронавирусом. Всего же в парке отделения 10 спецавтомобилей. Но оказывать экстренную помощь становится все сложнее, поскольку нет людей — по меньшей мере трое водителей и трое медиков находятся на больничном. Отсюда и долгое ожидание «скорой», на что жалуются пациенты.

Мы выражаем соболезнования родным и близким Константина Анатольевича и просим их связаться с редакцией.

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COVID-19 больничный инсульт коронавирус скончался Константин Шмыгуль
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Выражаем соболезнования родным и близким

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