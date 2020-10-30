Скончался 48-летний водитель «скорой» ЦГБ Бердска Константин Шмыгуль с подтвержденным COVID-19

По предварительным данным, 29 октября на фоне коронавирусной инфекции у него случился инсульт. Еще один водитель скорой помощи попал в ковидный госпиталь. На больничном несколько медиков отделения.

Из-за нехватки сотрудников в отделении скорой помощи Бердской ЦГБ сокращают выезды

«Курьер. Среда. Бердск» стало известно, кто из водителей скорой помощи Бердской ЦГБ скончался накануне, 29 октября. Ушел из жизни Константин Шмыгуль. В августе 2020 года ему исполнилось 48 лет.

Внезапная смерть Константина Анатольевича повергла в шок его близких и коллег. Он никогда не жаловался на здоровье и даже не курил. Но недавно он заболел. Тест на коронавирус показал положительный результат. Шмыгуль ушел на больничный. А в четверг у него, по предварительным данным, случился инсульт.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», в Бердской ЦГБ работает несколько родственников Константина Анатольевича. Его родной брат тоже водитель «скорой», племянники трудятся в разных отделениях. Для них скоропостижный уход из жизни — удар, большое горе и невосполнимая потеря.

Еще один водитель отделения скорой помощи Бердской ЦГБ, у которого тоже выявили коронавирусную инфекцию, находится в тяжелом состоянии. Он лечился несколько дней дома. Но 29 октября его положили в больницу в связи с резким ухудшением, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Кроме того, ковид обнаружили и у нескольких медиков, работающих на «скорой». Поэтому сокращено число машин, обслуживающих город, до 5.

Ранее в отделении скорой помощи работало 8 машин — по две на ковид и инфекции, 4 — линейные бригады, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Хотя, по словам медиков, все выезжали на вызовы, где мог быть пациент с коронавирусом. Всего же в парке отделения 10 спецавтомобилей. Но оказывать экстренную помощь становится все сложнее, поскольку нет людей — по меньшей мере трое водителей и трое медиков находятся на больничном. Отсюда и долгое ожидание «скорой», на что жалуются пациенты.

Мы выражаем соболезнования родным и близким Константина Анатольевича и просим их связаться с редакцией.

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