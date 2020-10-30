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Как обстоят дела с лекарствами в аптеках, рассказала вице-мэр Жанна Шурова

15:15 30.10.2020 Фото: pixabay.com
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Ситуация с поставкой лекарственных препаратов должна измениться в ближайшее время.

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На сегодняшний день медикаменты в аптеках города есть
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Заместитель главы администрации (по вопросам экономического развития) Жанна Шурова сказала, что на сегодняшний день медикаменты в аптеках города есть, однако их объема не хватает на всех потребителей. Администрация города Бердска ежедневно проводит контроль аптек, о результатах докладывается губернатору и в министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области . Жанна Сергеевна отметила, что ситуация с поставкой лекарственных препаратов должна измениться в ближайшее время.

Источник: berdsk.nso.ru

COVID-19 коронавирус пандемия Жанна Шурова
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От редакции

Все лекарства есть?

Аноним, 30 октября 2020 15:27
"Жанна Шурова сказала, что на сегодняшний день медикаменты в аптеках города есть, однако их объема не хватает на всех потребителей."

Говоря по русски на бумаге лекарства числятся, на деле в аптеках пусто! Переливает из пустого в порожнее!

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