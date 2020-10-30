Как обстоят дела с лекарствами в аптеках, рассказала вице-мэр Жанна Шурова

На сегодняшний день медикаменты в аптеках города есть

Заместитель главы администрации (по вопросам экономического развития) Жанна Шурова сказала, что на сегодняшний день медикаменты в аптеках города есть, однако их объема не хватает на всех потребителей. Администрация города Бердска ежедневно проводит контроль аптек, о результатах докладывается губернатору и в министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области . Жанна Сергеевна отметила, что ситуация с поставкой лекарственных препаратов должна измениться в ближайшее время.

Источник: berdsk.nso.ru