Налоговая служба Бердска работает в обычном режиме, с 8.00 до 17.00, отделение в Искитиме идет по другому графику: с 9.00 до 18.00, а по вторникам и четвергам отделение работает до 20.00, исключение составит только пятница, когда искитимские сотрудники будут работать до 16.45.



Суды города Бердска ввели ограничения из-за пандемии и сократили личный прием населения, а все необходимые документы попросили присылать по электронной почте. Как и в Искитиме.



Пенсионный фонд пока работает в усеченном режиме: справку о получении пенсии можно получить как обычно, с 8.30 до 17.45, по остальным вопросам ПФР работает в режиме предварительной записи.



В МФЦ радостным голосом автоответчик сообщил, что организация работает в полном режиме. Обслуживают горожан по адресу: микрорайон Радужный 7, корпус 1.



В обычном режиме работает и РКЦ Бердска. Это подтвердила специалист в личной беседе. Отделения РКЦ в Бердске работают в обычном режиме и готовы принять всех желающих.



Как сообщил прокурор Бердска Роман Сивак, двери прокуратуры закрыты. Но на них написаны все способы передачи сообщения прокурору города. При острой необходимости возможна и личная встреча с помощниками прокурора, но при условии строгого соблюдения противоэпидемиологических мер. На лице должна быть маска, а на руках - перчатки.



Служба судебных приставов Бердска сообщила, что сейчас прием граждан идет по электронной записи, но также на двери организации висит почтовый ящик, куда граждане могут опускать оригиналы необходимых документов.

- Все инструкции и рекомендации размещены у нас на входной двери, - заверили в приемной отдела судебных приставов.



Почтовое отделение №10 работает. Правда, их график работы теперь до 19.00.



Мэрия снова закрылась от горожан во вторую волну пандемии. Об этом объявил на сессии совета депутатов мэр Бердска Евгений Шестернин 15 октября.

- Мы ограничили у себя прием населения. Я дал задание рассмотреть возможность дистанционного приема населения, так как вопросы есть у людей животрепещущие, - заявил мэр города Бердска.



Отдел ЗАГСа подтвердил, что у них регистрации идут в обычном режиме, но с ограничениями: 2 молодожена, фотограф и в целом не более семи гостей церемонии.

