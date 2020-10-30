• Шуба. Нельзя думать, что с созданием пуховиков, современных материалов и кроев женщине будет неприятно получить шубу. Как бы не менялись веяния, и не были громки голоса феминисток - это всегда является правдой. Каждая женщина не прочь получить шубу от любимого мужчины, да, некоторые женщины говорят, что она им не нужна, но это всего лишь слова. На деле это сложно себе представить.



Это желание заложено древнейшими потребностями, оно прочно укоренилось и сидит внутри каждой: мужчина должен принести добычу и обеспечить шубами свою семью, чтобы все смогли выжить в суровых сибирских условиях. Ваша женщина не любит натуральный мех? Сейчас масса замечательных и модных вариантов шубок из ЭКО материалов, которые внешне практически невозможно отличить от натурального меха.



Подарить своей женщине шубу, значит, быть настоящим защитником и добытчиком.

