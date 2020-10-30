Застрелили подростка нападавшего с ножом на полицейских в Татарстане

Учитывая агрессивное и общественно-опасное поведение гражданина, в соответствии с Законом «О полиции», правоохранители применили табельное оружие. В результате злоумышленник, местный житель 2004 года рождения, от полученных ранений скончался на месте.

Подросток умер от пуль

Сегодня, 30 октября около 00.30 участковый уполномоченный полиции во время парковки служебного автомобиля на территории ОМВД России по Кукморскому району заметил возгорание на земле и осколки стекла. В ходе тушения возгорания в сторону парковки неизвестным через ограду была брошена еще одна бутылка, предположительно, с горючей смесью, после чего злоумышленник попытался скрыться.

Участковым, совместно с дежурившим в эту ночь начальником ИВС ОМВД России по Кукморскому району, было организовано преследование. Когда полицейские настигли злоумышленника, тот начал угрожать им ножом. На неоднократные требования прекратить противоправные действия, молодой человек не реагировал. При задержании оказал активное сопротивление и нанес одному из полицейских несколько ножевых ранений.

Учитывая агрессивное и общественно-опасное поведение гражданина, в соответствии с Законом «О полиции», правоохранители применили табельное оружие. В результате злоумышленник, местный житель 2004 года рождения, от полученных ранений скончался на месте.

На место происшествия прибыл министр внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Полицейский с колото-резанами ранами госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Следственным органами по факту произошедшего приняты процессуальные решения.