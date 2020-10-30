Кто заменит заболевших врачей?

В Бердске терапевты поликлиник многие болеют, уточнила Дробинская.

- Сейчас терапевты тоже многие болеют. На день приходится у врачей более 70 вызовов. Люди, которые приходят в поликлинику, блокируют работу врача, который должен выезжать на дом, - отметила Алла Николаевна.



И рассказала, кто на время второй волны пандемии заменит заболевших врачей.

- Мы сейчас работаем с нашим медицинским университетом. Они обещают нам дать наших врачей из Бердска, которые проходят клиническую ординатуру 1 и 2 курса. Также мы работаем со студентами-волонтерами, которые имеют сертификаты среднего медицинского звена. Это те, кто уже может проводить доврачебные приемы, они также будут выезжать на дом, - рассказала Алла Николаевна.



Эти специалисты будут согласовывать терапию с врачами, утонила главврач.