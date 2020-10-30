Если вам нужно вызвать врача или он долгое время не приезжает на вызов, куда звонить? Главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская назвала телефоны 22 октября. Но отметила, что жителям не стоит массово звонить в первые утренние часы работы поликлиник - нагрузка на телефоны колоссальная и это может не дать результата. За день поступает до 1500 звонков.
Телефоны поликлиник:
Call-центр взрослых поликлинических отделений: (38341) 5-56-10
Call-центр детских поликлинических отделений: (38341) 5-56-01.
Дополнительные телефоны детского отделения:
8 (383 41) 4-15-50, 8 (383 41) 5-56-01, 8 (383 41) 4-14-90.
Дополнительные телефоны взрослого отделения:
8 (383 41) 2-18-81, 8 (383 41) 3-04-73, 8 (383 41) 2-66-57, 8 (383 41) 2-01-35.
По этим телефонам можно вызвать врача на дом и уточнить интересующие вопросы.
Телефоны поликлиник:
Call-центр взрослых поликлинических отделений: (38341) 5-56-10
Call-центр детских поликлинических отделений: (38341) 5-56-01.
Дополнительные телефоны детского отделения:
8 (383 41) 4-15-50, 8 (383 41) 5-56-01, 8 (383 41) 4-14-90.
Дополнительные телефоны взрослого отделения:
8 (383 41) 2-18-81, 8 (383 41) 3-04-73, 8 (383 41) 2-66-57, 8 (383 41) 2-01-35.
По этим телефонам можно вызвать врача на дом и уточнить интересующие вопросы.
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Ковид-бригады:
Взрослая ковид-бригада - 2-10-19 (поликлиника №1),
5-57-19 (поликлиника №2).
Детская ковид-бригада - 3-22-50
По этим номерам можно уточнить результаты анализов.
Также напомним номера телефонов регистратур:
Акушерско-поликлиническое отделение: (38341) 5-56-05
Дерматовенерологическое поликлиническое отделение: (38341) 5-18-66
Стоматологическое отделение: (38341) 5-56-12
Наркологическое отделение: (38341) 5-04-55
Зубопротезное отделение: (38341) 5-56-04
Центр Здоровья: (38341) 5-56-09
21 октября миндзрав Новосибирской области прокомментировал ситуацию с дозвонами:
- Мы понимаем вашу обеспокоенность, сегодня поликлиники испытывают колоссальную нагрузку. Это связанно с сезонным ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Ожидание на приём к специалистам и ожидание врачей в домашних условиях действительно может быть увеличено. По вопросам получения медицинской помощи обратиться к начмеду 8 (383 41) 31-514, либо заведующему поликлинического отделения 8 (383 41) 26-614.
Медики попали под заражение
Сколько медиков заражено на 22 октября на оперативном штабе Бердска рассказала главный врач БЦГБ Дробинская. 160 человек из медработников попали под заражение с начала пандемии.
- На сегодняшний день на стационарном лечении у нас находится 6 человек и на больничном листе 60 медиков. Это инфицирование, которое произошло на конец сентября и начало октября - рассказала Алла Николаевна.
- Мы понимаем вашу обеспокоенность, сегодня поликлиники испытывают колоссальную нагрузку. Это связанно с сезонным ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Ожидание на приём к специалистам и ожидание врачей в домашних условиях действительно может быть увеличено. По вопросам получения медицинской помощи обратиться к начмеду 8 (383 41) 31-514, либо заведующему поликлинического отделения 8 (383 41) 26-614.
Медики попали под заражение
Сколько медиков заражено на 22 октября на оперативном штабе Бердска рассказала главный врач БЦГБ Дробинская. 160 человек из медработников попали под заражение с начала пандемии.
- На сегодняшний день на стационарном лечении у нас находится 6 человек и на больничном листе 60 медиков. Это инфицирование, которое произошло на конец сентября и начало октября - рассказала Алла Николаевна.
Кто заменит заболевших врачей?
В Бердске терапевты поликлиник многие болеют, уточнила Дробинская.
- Сейчас терапевты тоже многие болеют. На день приходится у врачей более 70 вызовов. Люди, которые приходят в поликлинику, блокируют работу врача, который должен выезжать на дом, - отметила Алла Николаевна.
И рассказала, кто на время второй волны пандемии заменит заболевших врачей.
- Мы сейчас работаем с нашим медицинским университетом. Они обещают нам дать наших врачей из Бердска, которые проходят клиническую ординатуру 1 и 2 курса. Также мы работаем со студентами-волонтерами, которые имеют сертификаты среднего медицинского звена. Это те, кто уже может проводить доврачебные приемы, они также будут выезжать на дом, - рассказала Алла Николаевна.
Эти специалисты будут согласовывать терапию с врачами, утонила главврач.
В Бердске терапевты поликлиник многие болеют, уточнила Дробинская.
- Сейчас терапевты тоже многие болеют. На день приходится у врачей более 70 вызовов. Люди, которые приходят в поликлинику, блокируют работу врача, который должен выезжать на дом, - отметила Алла Николаевна.
И рассказала, кто на время второй волны пандемии заменит заболевших врачей.
- Мы сейчас работаем с нашим медицинским университетом. Они обещают нам дать наших врачей из Бердска, которые проходят клиническую ординатуру 1 и 2 курса. Также мы работаем со студентами-волонтерами, которые имеют сертификаты среднего медицинского звена. Это те, кто уже может проводить доврачебные приемы, они также будут выезжать на дом, - рассказала Алла Николаевна.
Эти специалисты будут согласовывать терапию с врачами, утонила главврач.
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com