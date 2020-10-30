Новых 18 283 зараженных коронавирусом за сутки на 30 октября в России

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России

За последние сутки в России выявлено 18 283 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4072 (22,3%).

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чукотский автономный округ 0,0%



2. Республика Дагестан, Чеченская Республика 0,5%3. Московская область, Чувашская Республика, Республика Татарстан 0,6%

Нарастающим итогом выявлено 1 599 976 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 14 519 человек:

Москва – 3985

Нижегородская область – 534

Воронежская область – 425

Санкт-Петербург – 417



Московская область – 405Самарская область – 325Свердловская область – 301Ростовская область – 296Красноярский край – 272Ульяновская область – 258Удмуртская Республика – 253Ставропольский край – 252Саратовская область – 225Иркутская область – 215Омская область – 212Волгоградская область – 197Забайкальский край – 197Республика Коми – 191Республика Бурятия – 184Мурманская область – 182Оренбургская область – 177Ханты-Мансийский автономный округ – 157Архангельская область – 155Республика Алтай – 149Ярославская область – 147Новосибирская область – 142Республика Карелия – 140Челябинская область – 130Белгородская область – 128Кемеровская область – 128Пензенская область – 126Орловская область – 125Республика Башкортостан – 114Вологодская область – 110Сахалинская область – 110Алтайский край – 107Амурская область – 105Республика Тыва – 100Приморский край – 99Республика Крым – 97Пермский край – 96Республика Татарстан – 95Республика Дагестан – 93Кировская область – 93Тверская область – 92Ямало-Ненецкий автономный округ – 92Республика Саха (Якутия) – 90Томская область – 89Курская область – 87Тульская область – 82Тюменская область – 79Владимирская область – 78Республика Калмыкия – 77Ленинградская область – 76Республика Чувашия – 75Тамбовская область – 72Курганская область – 68Хабаровский край – 68Рязанская область – 67Республика Северная Осетия - Алания – 64Республика Мордовия – 64Карачаево-Черкесская Республика – 62Республика Ингушетия – 60Республика Марий Эл – 60Астраханская область – 58Брянская область – 56Ивановская область – 54Калужская область – 53Краснодарский край – 51Калининградская область – 50Костромская область – 49Псковская область – 49Республика Адыгея – 49Новгородская область – 47Липецкая область – 46Республика Хакасия – 42Смоленская область – 41Кабардино-Балкарская Республика – 33Камчатский край – 33Магаданская область – 31Севастополь – 20Чеченская Республика – 4Ненецкий автономный округ – 1Чукотский автономный округ – 1

За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 200 560 человек.

За сутки подтверждено 355 летальных случаев с коронавирусом:

Москва – 69

Санкт-Петербург – 36

Ростовская область – 15

Московская область – 13

Нижегородская область – 13

Республика Алтай – 8



Красноярский край – 8Иркутская область – 8Республика Бурятия – 8Республика Саха (Якутия) – 8Краснодарский край – 7Свердловская область – 7Тюменская область – 7Кемеровская область – 7Тверская область – 6Самарская область – 6Республика Тыва – 6Алтайский край – 6Омская область – 6Вологодская область – 5Республика Дагестан – 5Ямало-Ненецкий автономный округ – 5Новосибирская область – 5Забайкальский край – 5Курская область – 4Республика Коми – 4Мурманская область – 4Волгоградская область – 4Ставропольский край – 4Удмуртская Республика – 4Пермский край – 4Ивановская область – 3Калужская область – 3Смоленская область – 3Республика Карелия – 3Астраханская область – 3Республика Чувашия – 3Курганская область – 3Ханты-Мансийский автономный округ – 3Республика Хакасия – 3Приморский край – 3Орловская область – 2Тульская область – 2Республика Крым – 2Севастополь – 2Кабардино-Балкарская Республика – 2Пензенская область – 2Челябинская область – 2Амурская область – 2Хабаровский край – 2Воронежская область – 1Костромская область – 1Липецкая область – 1Рязанская область – 1Калининградская область – 1Республика Башкортостан – 1Республика Марий Эл – 1Республика Мордовия – 1Республика Татарстан – 1Кировская область – 1

За весь период от коронавируса умерло 27 656 человек.

По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 59,8 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 582 тыс.– за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 380 тыс. 224 человека.

Источник: стопкоронавирус.рф