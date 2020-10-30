Новых 18 283 зараженных коронавирусом за сутки на 30 октября в России

За последние сутки в России выявлено 18 283 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4072 (22,3%).
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Чукотский автономный округ 0,0%
3. Московская область, Чувашская Республика, Республика Татарстан 0,6%
Нарастающим итогом выявлено 1 599 976 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.
За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 14 519 человек:
Москва – 3985
Нижегородская область – 534
Воронежская область – 425
Санкт-Петербург – 417
Самарская область – 325
Свердловская область – 301
Ростовская область – 296
Красноярский край – 272
Ульяновская область – 258
Удмуртская Республика – 253
Ставропольский край – 252
Иркутская область – 215
Омская область – 212
Волгоградская область – 197
Забайкальский край – 197
Республика Коми – 191
Республика Бурятия – 184
Мурманская область – 182
Ханты-Мансийский автономный округ – 157
Архангельская область – 155
Республика Алтай – 149
Ярославская область – 147
Новосибирская область – 142
Республика Карелия – 140
Челябинская область – 130
Кемеровская область – 128
Пензенская область – 126
Орловская область – 125
Республика Башкортостан – 114
Вологодская область – 110
Сахалинская область – 110
Алтайский край – 107
Республика Тыва – 100
Приморский край – 99
Республика Крым – 97
Пермский край – 96
Республика Татарстан – 95
Республика Дагестан – 93
Кировская область – 93
Ямало-Ненецкий автономный округ – 92
Республика Саха (Якутия) – 90
Томская область – 89
Курская область – 87
Тульская область – 82
Тюменская область – 79
Владимирская область – 78
Ленинградская область – 76
Республика Чувашия – 75
Тамбовская область – 72
Курганская область – 68
Хабаровский край – 68
Рязанская область – 67
Республика Северная Осетия - Алания – 64
Карачаево-Черкесская Республика – 62
Республика Ингушетия – 60
Республика Марий Эл – 60
Астраханская область – 58
Брянская область – 56
Ивановская область – 54
Калужская область – 53
Калининградская область – 50
Костромская область – 49
Псковская область – 49
Республика Адыгея – 49
Новгородская область – 47
Липецкая область – 46
Республика Хакасия – 42
Кабардино-Балкарская Республика – 33
Камчатский край – 33
Магаданская область – 31
Севастополь – 20
Чеченская Республика – 4
Ненецкий автономный округ – 1
Чукотский автономный округ – 1
За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 200 560 человек.
За сутки подтверждено 355 летальных случаев с коронавирусом:
Москва – 69
Санкт-Петербург – 36
Ростовская область – 15
Московская область – 13
Нижегородская область – 13
Республика Алтай – 8
Иркутская область – 8
Республика Бурятия – 8
Республика Саха (Якутия) – 8
Краснодарский край – 7
Свердловская область – 7
Тюменская область – 7
Кемеровская область – 7
Самарская область – 6
Республика Тыва – 6
Алтайский край – 6
Омская область – 6
Вологодская область – 5
Республика Дагестан – 5
Ямало-Ненецкий автономный округ – 5
Забайкальский край – 5
Курская область – 4
Республика Коми – 4
Мурманская область – 4
Волгоградская область – 4
Ставропольский край – 4
Удмуртская Республика – 4
Ивановская область – 3
Калужская область – 3
Смоленская область – 3
Республика Карелия – 3
Астраханская область – 3
Республика Чувашия – 3
Курганская область – 3
Республика Хакасия – 3
Приморский край – 3
Орловская область – 2
Тульская область – 2
Республика Крым – 2
Севастополь – 2
Кабардино-Балкарская Республика – 2
Челябинская область – 2
Амурская область – 2
Хабаровский край – 2
Воронежская область – 1
Костромская область – 1
Липецкая область – 1
Рязанская область – 1
Республика Башкортостан – 1
Республика Марий Эл – 1
Республика Мордовия – 1
Республика Татарстан – 1
Кировская область – 1
За весь период от коронавируса умерло 27 656 человек.
По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 59,8 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 582 тыс.– за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 380 тыс. 224 человека.
Источник: стопкоронавирус.рф