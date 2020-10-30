30.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье

Новых 18 283 зараженных коронавирусом за сутки на 30 октября в России

15:24 30.10.2020 Фото: pixabay.com
0

Нарастающим итогом выявлено 1 599 976 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

% name% title
Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России

За последние сутки в России выявлено 18 283 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4072 (22,3%).

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чукотский автономный округ 0,0%

2. Республика Дагестан, Чеченская Республика 0,5%
3. Московская область, Чувашская Республика, Республика Татарстан 0,6%

Нарастающим итогом выявлено 1 599 976 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 14 519 человек:

Москва – 3985
Нижегородская область – 534
Воронежская область – 425
Санкт-Петербург – 417

Московская область – 405
Самарская область – 325
Свердловская область – 301
Ростовская область – 296
Красноярский край – 272
Ульяновская область – 258
Удмуртская Республика – 253
Ставропольский край – 252
Саратовская область – 225
Иркутская область – 215
Омская область – 212
Волгоградская область – 197
Забайкальский край – 197
Республика Коми – 191
Республика Бурятия – 184
Мурманская область – 182
Оренбургская область – 177
Ханты-Мансийский автономный округ – 157
Архангельская область – 155
Республика Алтай – 149
Ярославская область – 147
Новосибирская область – 142
Республика Карелия – 140
Челябинская область – 130
Белгородская область – 128
Кемеровская область – 128
Пензенская область – 126
Орловская область – 125
Республика Башкортостан – 114
Вологодская область – 110
Сахалинская область – 110
Алтайский край – 107
Амурская область – 105
Республика Тыва – 100
Приморский край – 99
Республика Крым – 97
Пермский край – 96
Республика Татарстан – 95
Республика Дагестан – 93
Кировская область – 93
Тверская область – 92
Ямало-Ненецкий автономный округ – 92
Республика Саха (Якутия) – 90
Томская область – 89
Курская область – 87
Тульская область – 82
Тюменская область – 79
Владимирская область – 78
Республика Калмыкия – 77
Ленинградская область – 76
Республика Чувашия – 75
Тамбовская область – 72
Курганская область – 68
Хабаровский край – 68
Рязанская область – 67
Республика Северная Осетия - Алания – 64
Республика Мордовия – 64
Карачаево-Черкесская Республика – 62
Республика Ингушетия – 60
Республика Марий Эл – 60
Астраханская область – 58
Брянская область – 56
Ивановская область – 54
Калужская область – 53
Краснодарский край – 51
Калининградская область – 50
Костромская область – 49
Псковская область – 49
Республика Адыгея – 49
Новгородская область – 47
Липецкая область – 46
Республика Хакасия – 42
Смоленская область – 41
Кабардино-Балкарская Республика – 33
Камчатский край – 33
Магаданская область – 31
Севастополь – 20
Чеченская Республика – 4
Ненецкий автономный округ – 1
Чукотский автономный округ – 1

За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 200 560 человек.

За сутки подтверждено 355 летальных случаев с коронавирусом:

Москва – 69
Санкт-Петербург – 36
Ростовская область – 15
Московская область – 13
Нижегородская область – 13
Республика Алтай – 8

Красноярский край – 8
Иркутская область – 8
Республика Бурятия – 8
Республика Саха (Якутия) – 8
Краснодарский край – 7
Свердловская область – 7
Тюменская область – 7
Кемеровская область – 7
Тверская область – 6
Самарская область – 6
Республика Тыва – 6
Алтайский край – 6
Омская область – 6
Вологодская область – 5
Республика Дагестан – 5
Ямало-Ненецкий автономный округ – 5
Новосибирская область – 5
Забайкальский край – 5
Курская область – 4
Республика Коми – 4
Мурманская область – 4
Волгоградская область – 4
Ставропольский край – 4
Удмуртская Республика – 4
Пермский край – 4
Ивановская область – 3
Калужская область – 3
Смоленская область – 3
Республика Карелия – 3
Астраханская область – 3
Республика Чувашия – 3
Курганская область – 3
Ханты-Мансийский автономный округ – 3
Республика Хакасия – 3
Приморский край – 3
Орловская область – 2
Тульская область – 2
Республика Крым – 2
Севастополь – 2
Кабардино-Балкарская Республика – 2
Пензенская область – 2
Челябинская область – 2
Амурская область – 2
Хабаровский край – 2
Воронежская область – 1
Костромская область – 1
Липецкая область – 1
Рязанская область – 1
Калининградская область – 1
Республика Башкортостан – 1
Республика Марий Эл – 1
Республика Мордовия – 1
Республика Татарстан – 1
Кировская область – 1

За весь период от коронавируса умерло 27 656 человек.

По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 59,8 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 582 тыс.– за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 380 тыс. 224 человека.

Источник: стопкоронавирус.рф

COVID-19 коронавирус пандемия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Это закончится?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как душил, отрезал палец и заметал следы убийца преподавателя института, стало известно
15:45 30-10-2020
Как душил, отрезал палец и заметал следы убийца преподавателя института, стало известно
Подала в отставку Наталия Макаревич мэр Тамбова
15:42 30-10-2020
Подала в отставку Наталия Макаревич мэр Тамбова
Как выбрать стиральную машину автомат по цене и качеству
15:32 30-10-2020
Как выбрать стиральную машину автомат по цене и качеству
Застрелили подростка нападавшего с ножом на полицейских в Татарстане
15:32 30-10-2020
Застрелили подростка нападавшего с ножом на полицейских в Татарстане
Преимущества автоматизации службы техподдержки и применения Help Desk
15:30 30-10-2020
Преимущества автоматизации службы техподдержки и применения Help Desk
Неочевидные методы продвижения ИТ-компании и ее продуктов в интернете
15:28 30-10-2020
Неочевидные методы продвижения ИТ-компании и ее продуктов в интернете
Скончались 355 пациента от коронавируса за сутки на 26 октября в России
15:27 30-10-2020
Скончались 355 пациента от коронавируса за сутки на 26 октября в России
Новогодние фильмы: что посмотреть на новый год – подборка
15:26 30-10-2020
Новогодние фильмы: что посмотреть на новый год – подборка
Новых 18 283 зараженных коронавирусом за сутки на 30 октября в России
15:24 30-10-2020
Новых 18 283 зараженных коронавирусом за сутки на 30 октября в России
Отличия Bag in Box
15:24 30-10-2020
Отличия Bag in Box