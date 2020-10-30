7 советов по выбору раковины в ванную

Тяжело представить ванную комнату без наличия умывальника. Эта деталь помещения позволяет максимально удобно и быстро проводить все водные процедуры. Найти подходящий вариант изделия можно на сайте: megavanna.ru.

Основные рекомендации

Выбирая раковину в ванную комнату, покупатели просто теряются от огромного выбора. Для того чтобы облегчить себе процедуру, используют популярные рекомендации.

Прежде всего, основной параметр при покупке изделия – материал. К самым популярным и востребованным относят:

Фаянс. Один из самых популярных материалов, который пользуется спросом у покупателей. Отличается своими хорошими практичными характеристиками, привлекательным внешним видом и надежностью. Если соблюдать все правила по уходу за изделием, конструкция может прослужить достаточно долгое время. Металл. Нержавеющая сталь – популярная разновидность раковины, которая отличается высокой прочностью и надежностью. Единственный минус такого материала – хорошо просматриваемые царапины. По этой причине, лучше всего выбирать изделие с матовой или хромированной поверхностью, так как на ней меньше всего заметны дефекты. Камень. Этот природный материал достаточно эффектно выглядит в любом интерьере. Однако, стоит отметить, что уход за такой сантехникой потребуется серьезный и регулярный, а сама конструкция достаточно дорога в цене.

Еще один важный момент при покупке раковины – тип установки. На выбор есть следующие варианты:

Раковина-пьедестал. Основной умывальник расположен на специальной ножке, которая и выполняет роль пьедестала. Он не занимает много места, универсальный и удобный. Однако, для большей практичности лучше выбирать другие модели. Врезные. Это современный и нестандартный вариант установки. Обычно раковину в таком случае устанавливают непосредственно в саму тумбу в ванной. Из преимуществ можно отметить практически полную незаметность и минимально занятое место. Единственный минус – такое изделие требует сложной установки.

Также при выборе ванны стоит обратить внимание на: