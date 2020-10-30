Жизненно важное лекарство исчезло из аптек в России

Перебои начались еще в августе. Сейчас о нехватке препарата в аптеках пишут в соцсетях жители регионов, в частности Свердловской, Ярославской областей, Республики Марий Эл и других, и просят пользователей продать лекарства, которые остались у них на руках.

Из аптек пропал применяемый при COVID-19 жизненно важный препарат

Жизненно важный препарат «Клексан», который назначают в том числе беременным, пропал из аптек. Производитель объясняет дефицит ажиотажным спросом. В Минздраве говорят, что ситуация под контролем, больницы препаратом обеспечены.

В ряде российских регионов, в том числе в Москве и Подмосковье, из продажи пропал раствор для инъекций на основе эноксапарина натрия. Он входит в перечень жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Эноксапарин натрия — действующее вещество препаратов под разными торговыми марками: «Клексан», «Кленикс», «Анфибра», «Фленокс нео», «Гемапаксан» и др. Их прописывают, например, беременным женщинам, чтобы снизить свертываемость крови и риск образования тромбов. С началом эпидемии препараты на основе этого вещества стали также применять для лечения осложнений от коронавируса.

Статистику по продажам лекарств посчитали аналитики DSM Group. Генеральный директор компании Сергей Шуляк рассказал, что продажи «Клексана» по России в октябре упали на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «В условиях пандемии, повышенного спроса продажи препарата, если он есть в наличии, должны расти, а мы видим, что они падают. Просто препарата нет физически. Или он есть, но на складах и из-за проблем с маркировкой не может быть продан», — говорит Шуляк. Так, продажи в Москве упали на 28%, а в Кемеровской области — на 59%.

По сравнению с началом пандемии продажи снизились на 31%. Так, если в первые три недели февраля было продано 37,5 тыс. упаковок «Клексана», то в первые недели октября — всего 25,7 тыс. При этом в Москве продажи упали на 33%, в Подмосковье — на 56%.

В то же время глава DSM Group отметил, что в Новосибирской области продажи «Клексана» выросли год к году на 94%. «В Новосибирской области есть крупные региональные фармацевтические склады. Судя по всему, препарат там был и усиленно скупался населением», — пояснил он.

Шуляк рассказал, что из продажи пропал также препарат «Ксарелто». «Это тоже антикоагулянт, сейчас они идут как основная терапия даже при нетяжелых случаях COVID-19, чтобы предотвратить тромбоз», — добавил он.

В чем причина пропажи препарата

Директор по развитию сети аптек A.v.e Group Нодар Солярик, что в аптеках препарата нет. «В этом году очень большие продажи. Сейчас его вообще нет в аптеках, только в больницах остался. Дефицит был еще в первую волну [пандемии]», — отметил он.

Поиск лекарств на основе эноксапарина натрия на «Яндекс.Маркет» не дает результатов. На Apteka.ru препаратов также нет в наличии — предлагают оставить заявку, чтобы сообщить покупателю о поступлении. На Eapteka.ru поиск выдает из всего перечня только два препарата под маркой «Фленокс нео».

«Клексан» выпускает фармацевтическая компания «Санофи». Ее директор по корпоративным связям в евразийском регионе Юрий Мочалин сообщил РБК, что отсутствие препарата вызвано значительно возросшим спросом на фоне пандемии. А также отметил, что лекарство с апреля включено в методические рекомендации Минздрава «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции».

Препарат, по словам Мочалина, продолжает поступать на склад компании, производитель ввел дополнительный контроль заказов и отгрузок «с целью обеспечения равной доступности имеющихся количеств для участников рынка».

В «Санофи» отмечают, что текущие объемы производства препарата в России не позволят полностью покрыть значительно возросшую потребность. «На фоне возникшей ситуации с резким ростом мирового спроса на субстанции эноксопарина из-за пандемии COVID-19 есть серьезный риск обеспечения пациентов, нуждающихся в лекарственном препарате. Поэтому компания уже сейчас рассматривает все возможности обеспечения пациентов дополнительными объемами препарата к текущему производству. В том числе собирается обратиться в Росздравнадзор за разрешением на ввоз в 2021 году в целях последующего ввода в гражданский оборот дополнительных объемов импортного лекарственного препарата «Клексан» без нанесения средств идентификации для обеспечения российских пациентов с учетом будущей потребности и для предотвращения возможных перебоев в доступности данного препарата», — заявил представитель компании.

В пресс-службе Минздрава РБК подтвердили дефицит «Клексана» в связи с повышенным спросом. «Обычно «Клексан» назначается женщинам в период беременности, поэтому ввозимый в страну объем препарата до начала пандемии полностью покрывал имеющийся спрос», — отметили там.

В ведомстве также добавили, что «ситуация находится на контроле Минздрава России» и «очередная поставка препарата была осуществлена 22 октября». «Препарат в первую очередь используется в комплексной терапии пациентов с коронавирусом, проходящих лечение в стационарных условиях. Поэтому все медицинские организации полностью обеспечены «Клексаном» и его аналогами, а также имеют их необходимый запас», — подчеркнули в пресс-службе.

Для чего применяют «Клексан»

Флеболог, заведующий отделением сосудистой хирургии сети клиник «Семейный доктор» Сергей Дробязго, что «Клексан» назначается для профилактики и лечения венозных тромбозов, при этом широко используется и уже несколько десятилетий считается «препаратом первой линии».

«Венозные тромбозы — одна из частых причин смерти человека в стационаре. Не важно, с чем человек поступает в больницу — на плановую или экстренную операцию, в терапию или хирургию. Он потенциально рассматривается как находящийся в группе риска по венозным тромбозам, которые могут стать осложнением основной болезни», — рассказал врач.

Дробязго добавил, что во время пандемии COVID-19 число пациентов с тромбозом увеличилось, так как коронавирус поражает сосудистое русло. «Идет общее сосудистое поражение, поэтому «Клексан» назначают параллельно с лечением противовирусным», — отметил он. По словам врача, низкомолекулярный гепарин, к которым и относится «Клексан», можно заменять обычным. «У обычного гепарина гораздо больше противопоказаний, его нужно вводить под контролем лабораторных показателей, что сложнее. Труднее также подобрать дозировку и, самое главное, могут быть осложнения», — сказал он.



Перебои с «Клексаном» начались еще в августе. Сейчас о нехватке препарата в аптеках пишут в соцсетях жители регионов, в частности Свердловской, Ярославской областей, Республики Марий Эл и других, и просят пользователей продать лекарства, которые остались у них на руках.