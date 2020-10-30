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Картонная коробка: разновидности и особенности

15:21 30.10.2020
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В качестве контейнера для перевозки различных вещей и товаров, используют различные бумажные упаковки.

В качестве контейнера для перевозки различных вещей и товаров, используют различные бумажные упаковки. Популярный вариант для этого – картонная коробка. Компания «Контур-ПАК» предлагает широкий выбор упаковок.

Особенности изделия

Современные производители сейчас предлагают широкий выбор упаковок для перевозки различной продукции. В зависимости от характеристик, выделяют следующие виды:

  1. Четырехклапанные коробки. На данный момент, это самая популярная разновидность изделия. Сама конструкция отличается своей практичность, вместительность, удобством и универсальностью. Она идеально подходит как для перевозки продуктов, так и для транспортировки вещей и других товаров. Изделие представляет собой коробку из гофрокартона, где дно и верхушка являются самосборными. Свое название получила из-за верхней и нижней части, которые представляют собой 4 клапана. Благодаря своей надежности и прочности, внутри изделия можно перевозить даже сыпучие материалы.
  2. Самосборные коробки. Основное преимущество в том, что такую коробку необходимо самостоятельно собирать. Благодаря этому, ее перевозят в сложенном виде, поэтому изделие не занимает много места. Выбрать можно самосборную коробку разной формы и размера.
  3. Гофрокороб. Это максимально надежная и прочная конструкция, которая изготовлена из многослойного картона. Самыми надежными считаются изделия из пятислойного картона. Среди преимуществ такой конструкции можно выделить: прочность и надежность, устойчивость к механическому воздействию, экологически безопасный материал, удобство при транспортировке. Благодаря своим преимуществам, активно используется не только для бытовых перевозок, но и на промышленных предприятиях.
  4. Коробки для переезда. Этот вид коробок считается одним из самых популярных. Сама конструкция отличается своей высокой вместительность, прочностью и надежностью. Изделие удобно переносить в руках, а высокая прочность конструкции позволяет перевозить абсолютно любые вещи.
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