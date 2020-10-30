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Отличия Bag in Box

15:24 30.10.2020
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Упаковка Bag in Box идеально подходит для разнообразных напитков, благодаря чему они сохраняют идеальные вкусовые характеристики и очень долго остаются свежими.

Упаковка Bag in Box идеально подходит для разнообразных напитков, благодаря чему они сохраняют идеальные вкусовые характеристики и очень долго остаются свежими. Упаковка для напитков оказываются очень качественной и надежной. Эта система упаковочной тары обязательно включает в себя прочный слой с многочисленными слоями. К тому же упаковка дополнительно помещается в картонную коробку, бочку или ящик. Такая система предполагает обязательное сохранение качества напитков, ведь они защищены от неблагоприятных внешних факторов.

В настоящее время производство упаковки сертифицировано по самому высокому стандарту. Более того, производители используют многофункциональные лаборатории и современное оборудование, а производственное помещение оказываются чистыми, стерильными. Все это способствует тому, чтобы создавалась удивительная упаковка для последующего хранения напитков.

Основные преимущества предлагаемой упаковки:

  1. Упаковка оказывается очень легкой. Это существенно упрощает процессы транспортировки таких грузов. К тому же они занимают немного места, что оказывается важным для большинства заказчиков.
  2. Упаковка отличается продуманным исполнением. Предполагается наличие 300 штук пакетов емкостью 5 литров, которые упакованы в большую картонную упаковку (при этом ее вес не превышает 18 кг). Такой упаковочной системы будет достаточно для качественной упаковки 1500 литров готового продукта. Упаковочная система даже включает в себя специальный поддон типа ЕВРО. Он содержит в себе 12 картонов, причем этого достаточно для упаковки 18 тысяч литров готового продукта. Таким образом, очень важно выбрать подходящую модель упаковочной системы.
  3. Все пользователи могут отметить удивительное удобство предстоящего применения упаковки, но желательно определиться с ее объемом с учетом реально существующих потребностей относительно заказываемых товаров.
  4. Зачастую предполагается наличие большой площади для печати сведений о товаре и возможности его использования.
  5. Упаковка идеально подходит для безопасного экспорта товаров даже, если перевозка будет длительной.

Правильный выбор упаковочной системы гарантирует возможность ее успешного применения с учетом всех заинтересованных лиц.

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