Отличия Bag in Box

Упаковка Bag in Box идеально подходит для разнообразных напитков, благодаря чему они сохраняют идеальные вкусовые характеристики и очень долго остаются свежими. Упаковка для напитков оказываются очень качественной и надежной. Эта система упаковочной тары обязательно включает в себя прочный слой с многочисленными слоями. К тому же упаковка дополнительно помещается в картонную коробку, бочку или ящик. Такая система предполагает обязательное сохранение качества напитков, ведь они защищены от неблагоприятных внешних факторов.
В настоящее время производство упаковки сертифицировано по самому высокому стандарту. Более того, производители используют многофункциональные лаборатории и современное оборудование, а производственное помещение оказываются чистыми, стерильными. Все это способствует тому, чтобы создавалась удивительная упаковка для последующего хранения напитков.
Основные преимущества предлагаемой упаковки:
- Упаковка оказывается очень легкой. Это существенно упрощает процессы транспортировки таких грузов. К тому же они занимают немного места, что оказывается важным для большинства заказчиков.
- Упаковка отличается продуманным исполнением. Предполагается наличие 300 штук пакетов емкостью 5 литров, которые упакованы в большую картонную упаковку (при этом ее вес не превышает 18 кг). Такой упаковочной системы будет достаточно для качественной упаковки 1500 литров готового продукта. Упаковочная система даже включает в себя специальный поддон типа ЕВРО. Он содержит в себе 12 картонов, причем этого достаточно для упаковки 18 тысяч литров готового продукта. Таким образом, очень важно выбрать подходящую модель упаковочной системы.
- Все пользователи могут отметить удивительное удобство предстоящего применения упаковки, но желательно определиться с ее объемом с учетом реально существующих потребностей относительно заказываемых товаров.
- Зачастую предполагается наличие большой площади для печати сведений о товаре и возможности его использования.
- Упаковка идеально подходит для безопасного экспорта товаров даже, если перевозка будет длительной.
Правильный выбор упаковочной системы гарантирует возможность ее успешного применения с учетом всех заинтересованных лиц.