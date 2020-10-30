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Новогодние фильмы: что посмотреть на новый год – подборка

15:26 30.10.2020
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Рождественские праздники – самые ожидаемые у многих из нас.

Рождественские праздники – самые ожидаемые у многих из нас. Мы с удовольствием готовимся к ним и считаем, сколько дней осталось до Нового года. А еще думаем, как правильно отметить торжество, что одеть и подарить родным.

Новогодние фильмы – отличный вариант хорошего досуга

Каждый из нас по-разному отмечает праздники. Кто-то любит яркое веселье, а кому-то нравится спокойствие. На Новый год и Рождество в основном нас ждут продолжительные выходные, которые нужно чем-то занять. Вариантов, как их провести много.

Вы можете отправиться к друзьям и хорошенько отметить праздники. Можно улететь на курорт. Но большинство из нас любит спокойный отдых в комфортной обстановке. После празднования мы предпочитаем умоститься на диване или в кресле и посмотреть любимый фильм. Что же выбрать для досуга?

Лучшие новогодние фильмы, которые подарят замечательное настроение

Режиссеры создают множество рождественских кинолент, от которых невозможно оторваться. Кстати, некоторые из них вы захотите пересмотреть еще несколько раз. Если вы не знаете, что посмотреть на новый год, мы подобрали для вас несколько интересных фильмов. Это комедии, приключения и даже драмы.

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  • Рождественская история (A Christmas Carol). Предлагаем вниманию фильм 2009 года выпуска, в котором снялся наш любимый Джим Керри. Это история о жестоком богаче Эбенезере Скрудже. Его ничего не интересует, кроме собственной наживы. Деньги – главный смысл, ради которых он отдалил от себя самых близких людей. Но перед самим Рождеством ему придется встретиться с тремя призраками, показавшие ему жизнь с совсем другой стороны.
  • Рождественские каникулы (National Lampoon’s Christmas Vacation). Старый добрый семейный фильм про Новый год, который показывает традиционное празднование Нового года в США. Люди собираются семьями, наряжают елку, поют песни и украшают дома праздничными огнями. Это же хочет сделать и Кларк, каждый шаг которого похож на стихийное бедствие.
  • Кошмар перед Рождеством (The Nightmare Before Christmas). Отличный рассказ Тима Бертона в жанре драмы и ужасов. Если вы обожаете все необычное, это хорошая сказка для просмотра. Вы узнаете историю царя города ужасов Хэллоуин, который узнал, что такое добро и счастье. И теперь он хочет занять место Санта Клауса.

Конечно, это не все рождественские киноленты. Если вы планируете ярко провести праздники, подборка фильмов про Новый год и Рождество от Joy-pup поможет вам в этом. Заходите на сайт и выбирайте милые сказки и доброе кино.

Какие фильмы про Новый год выбрать?

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Во время праздников вы можете смотреть самые разные киноленты. Существует много фильмов в жанре ужасов, хорроров, драм, мелодрам или комедий, где события происходят в праздничные дни.

Также не забудьте о добродушных мультфильмах. Они обязательно понравятся детям и подойдут для семейного просмотра.

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