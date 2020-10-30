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Неочевидные методы продвижения ИТ-компании и ее продуктов в интернете

15:28 30.10.2020
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Реклама для ИТ играет важную роль.

Реклама для ИТ играет важную роль. Но нужно понимать, что методы продвижения сайта ИТ-компании могут отличаться в зависимости от конкретного продукта, местоположения компании, ее УТП (уникального торгового предложения). Что для одного ресурса будет «хорошо», то для другого может быть «плохо».

В любом случае этот рынок требует максимальной персонализации, а также тщательной работы со своей целевой аудиторией. SEO-оптимизация вместе с маркетингом способны сделать «настоящие чудеса» в плане продвижения сайта ИТ-направленности.

Популярные методы продвижения сайта ИТ-компании

Чтобы начать использовать все методы, описанные ниже, нужно создать поток клиентов. И для этого лучше обратиться к экспертам, которые используют прогрессивные методы СЕО-продвижения в сфере B2B, например, по ссылке https://drozd.red/services/seo-for-b2b/.

Можно выделить 6 основных способов-рекомендаций для увеличения числа состоявшихся клиентов и роста продаж:

  1. Общайтесь с клиентами лично. Не стоит пренебрегать личным общением со своими клиентами (пусть даже потенциальными). Стоит всегда стараться уделить заинтересованному посетителю сайта максимум времени. Никто не говорит о личных встречах, можно обойтись перепиской в чате, по электронной почте или разговором по Skype.

  2. Уделяйте внимание продвижению контента. Даже у коммерческого ИТ-сайта должен быть блог. С его помощью можно продвигаться в ТОП поисковых систем. Поэтому не нужно использовать этот раздел для публикации исключительно новостей компании или рекламы. Размещайте там полезный контент, который будет решать конкретные проблемы пользователей.

  3. Решайте проблемы клиента на одной стороне. Если у пользователя возникнут какие-либо трудности с использованием вашего ИТ-решения, старайтесь помочь ему как можно быстрее, на своей стороне, без привлечения в процесс самого пользователя. Для этого нужно наладить грамотную связь с потребителями при помощи службы поддержки.

  4. Старайтесь создавать дружелюбные ИТ-продукты. В каждом вашем проекте можно использовать толику юмора и дружелюбия. Как именно это реализовать, должна решать каждая компания самостоятельно, но в любом случае, если пользователь сможет улыбнуться, это обязательно привлечет внимание к продукту пока еще потенциальных клиентов.

  5. Предлагайте поощрения для новых клиентов. Если человек впервые пользуется вашим продуктом, он должен сразу же почувствовать вашу поддержку и присутствие экспертов, которые смогут быстро посоветовать ему решение какой-то проблемы. Хороший ход — предложить небольшой бонус, например, в виде обучающего мини-курса по использованию вашего ИТ-решения.

  6. Внедряйте и используйте партнерские программы. Как конкретно это реализовать — каждый руководитель ИТ-компании должен решить сам. Можно предлагать скидки на свои продукты тем клиентам, которые привели новых пользователей или раздавать дополнительные бонусы и поощрения.

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