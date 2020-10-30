Неочевидные методы продвижения ИТ-компании и ее продуктов в интернете

Реклама для ИТ играет важную роль. Но нужно понимать, что методы продвижения сайта ИТ-компании могут отличаться в зависимости от конкретного продукта, местоположения компании, ее УТП (уникального торгового предложения). Что для одного ресурса будет «хорошо», то для другого может быть «плохо».
В любом случае этот рынок требует максимальной персонализации, а также тщательной работы со своей целевой аудиторией. SEO-оптимизация вместе с маркетингом способны сделать «настоящие чудеса» в плане продвижения сайта ИТ-направленности.
Популярные методы продвижения сайта ИТ-компании
Чтобы начать использовать все методы, описанные ниже, нужно создать поток клиентов. И для этого лучше обратиться к экспертам, которые используют прогрессивные методы СЕО-продвижения в сфере B2B, например, по ссылке https://drozd.red/services/seo-for-b2b/.
Можно выделить 6 основных способов-рекомендаций для увеличения числа состоявшихся клиентов и роста продаж:
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Общайтесь с клиентами лично. Не стоит пренебрегать личным общением со своими клиентами (пусть даже потенциальными). Стоит всегда стараться уделить заинтересованному посетителю сайта максимум времени. Никто не говорит о личных встречах, можно обойтись перепиской в чате, по электронной почте или разговором по Skype.
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Уделяйте внимание продвижению контента. Даже у коммерческого ИТ-сайта должен быть блог. С его помощью можно продвигаться в ТОП поисковых систем. Поэтому не нужно использовать этот раздел для публикации исключительно новостей компании или рекламы. Размещайте там полезный контент, который будет решать конкретные проблемы пользователей.
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Решайте проблемы клиента на одной стороне. Если у пользователя возникнут какие-либо трудности с использованием вашего ИТ-решения, старайтесь помочь ему как можно быстрее, на своей стороне, без привлечения в процесс самого пользователя. Для этого нужно наладить грамотную связь с потребителями при помощи службы поддержки.
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Старайтесь создавать дружелюбные ИТ-продукты. В каждом вашем проекте можно использовать толику юмора и дружелюбия. Как именно это реализовать, должна решать каждая компания самостоятельно, но в любом случае, если пользователь сможет улыбнуться, это обязательно привлечет внимание к продукту пока еще потенциальных клиентов.
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Предлагайте поощрения для новых клиентов. Если человек впервые пользуется вашим продуктом, он должен сразу же почувствовать вашу поддержку и присутствие экспертов, которые смогут быстро посоветовать ему решение какой-то проблемы. Хороший ход — предложить небольшой бонус, например, в виде обучающего мини-курса по использованию вашего ИТ-решения.
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Внедряйте и используйте партнерские программы. Как конкретно это реализовать — каждый руководитель ИТ-компании должен решить сам. Можно предлагать скидки на свои продукты тем клиентам, которые привели новых пользователей или раздавать дополнительные бонусы и поощрения.