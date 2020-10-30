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Преимущества автоматизации службы техподдержки и применения Help Desk

15:30 30.10.2020
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Автоматизировав работу службы поддержки.

Автоматизировав работу службы поддержки и внедрив Хелпдеск, можно добиться 4 важных аспектов:

  1. Свести к минимуму затраты на процессы и сократить расходы на обеспечение работы службы поддержки. Help Desk позволит в несколько десятков раз упростить работу с входящими заявками от пользователей, а также поможет избежать обработку лишних заявок и совершения ненужных действий, которые отнимают слишком много времени. Все рутинные процессы с использованием Help Desk будут делегированы автоматической системе, а ответственные работники компании сосредоточатся на решении более важных задач.

  2. Получить максимум данных об эффективности работы службы поддержки компании и понять, где и почему возникают проблемы. Автоматизированная система ведет статистику, в рамках которой можно найти способы увеличения эффективности работы службы поддержки. Как показывает практика, за счет использования такой аналитики можно на 15-17% сократить время обработки заявки от клиента.

  3. Повысить производительность работы службы. Автоматизированное решение Help Desk позволяет повысить эффективность работы целого отдела компании минимум на 50%. Ведь многие ручные процессы, в которых ранее могли допускаться ошибки, теперь выполняются в полуавтоматическом режиме и намного быстрее. Команда же может спокойно заниматься своей работой (исправлять сделанные ошибки всегда дороже, чем их не допускать).

  4. Улучшить обслуживание клиентов в целом, что приведет к увеличению продаж. Если рассмотреть сегмент B2B, то порядка 60% клиентов согласны купить больше, если они имели позитивный опыт работы со службой поддержки. 65% клиентов вообще перестают обращаться к компании, если имели негативный опыт функционирования с ее службой поддержки.

С чего начинается внедрение Help Desk и автоматизация работы службы техподдержки

Внедрение Help Desk — не такой сложный процесс, как организация ОЦО, но также включает определенные «блоки», которые нужно автоматизировать первыми. Рассмотрим их подробнее.

Обработка входящих заявок

Сведение к минимуму человеческого фактора при работе с входящими обращениями от клиентов снизит стоимость их обработки. Под автоматизацией этих процессов подразумевается распределение заявок по категориям и приоритету и рассылка их компетентным специалистам.

Управление общением с потребителем

В рамках автоматизации службы поддержки необходимо информировать клиентов о стадии решения их заявки. С помощью Help Desk можно настроить отправку соответствующих уведомлений, что разгрузит специалистов — им не придется отвечать на банальные вопросы «когда?».

Измерение эффективности работы

Чтобы не тратить время на опросы клиентов и сотрудников за прошлый день/неделю/месяц, с помощью Help Desk можно получать автоматические отчеты о работе службы поддержки.

Автоматическое решение одинаковых проблем

Согласно статистике, примерно 25-30% времени тратится техподдержкой на решение типичных задач или профилактических работ. 15% экспертов считают все это пустой тратой времени. Help Desk автоматизирует всю «рутину», снизит расходы и повысит лояльность работников компании.

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