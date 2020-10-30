Как выбрать стиральную машину автомат по цене и качеству

Родиной стиральной машины является Америка. В 1851 году состоялась презентация первой машины для стирки. Это было громоздкое деревянное устройство, изобретение Джеймса Кинга из Калифорнии. Механизм приводился в действие десятью запряженными в него мулами. В течение последующих ста лет появлялись новые, с каждым разом более усовершенствованные модели, для эксплуатации которых требовалось ручное прокручивание барабана и вращение ручки для отжима белья валиками.

Сегодня можно найти как импортные новинки со встроенным интеллектом, так и отечественные изделия с достойными характеристиками и по доступной цене. В любом случае, перед покупкой следует тщательно изучить параметры и выбрать то, что подходит именно вам.

Рассмотрим основные характеристики стиральных машин с автоматическим управлением.

Тип загрузки

Современные стиральные машины бывают с двумя типами загрузки: вертикальной и горизонтальной (фронтальной).

При вертикальной загрузке белье закладывают в барабан сверху, после чего защелкивают замок на барабане и закрывают крышку. Кнопки управления при такой загрузке расположены на верхней панели.

Горизонтальная загрузка предполагает закладку белья в люк, расположеный на передней панели, наличие фронтальной дверцы с прозрачным иллюминатором, панели управления и отделений для порошка на передней плоскости машинки.

Преимущества вертикальной модели:

возможность установки в малогабаритном помещении, где нет свободного пространства, чтобы подойти к машинке спереди;

удобство при закладке и выгрузке белья, без необходимости наклоняться или приседать рядом с машинкой;

наличие в некоторых моделях функции дополнительной загрузки белья в процессе стирки.

Преимущества фронтальной модели:

продление рабочей поверхности кухни за счет верхней части машинки;

возможность «спрятать» агрегат под одну столешницу с кухонным гарнитуром, раковиной или тумбой.

Габариты стиральной машины

Выбирая технику для стирки «заочно», по Интернету, очень важно перемерить ширину и высоту агрегата при покупке. В технических характеристиках часто указываются внутренние размеры, без учета выступающих внешних деталей.

Узкие модели с глубиной до 37 см подойдут для малогабаритных кухонь или ванных комнат, а также для совмещенных санузлов.

Техника с функцией сушки обычно имеет более крупные габариты (от 55 см) и ее вместимость составляет минимум 6 кг, т.к. объем сухих вещей больше, чем влажных.

Существуют подвесные стиральные автоматы, вместимость которых меньше стандартной — максимум 4 кг.

Выпускаются миниатюрные модели, предназначенные для установки под раковиной. В продаже также есть машинки, в комплект которых уже входит умывальник, кронштейны и сифон.

Вместимость стиральной машины

Объем предполагаемой стирки зависит от нескольких факторов. Основной момент — это количество людей, проживающих в квартире. Определяющее значение также имеют ваши привычки и предпочтения. Некоторые люди не любят накапливать грязные вещи и стирают раз в 2-3 дня, а кто-то может уделить время стирке только на выходных или просто экономит воду и электричество и запускает агрегат при полной загрузке.

Практика показывает, что в квартиру, где проживают максимум 3 человека, достаточно приобрести машину с загрузкой до 3х кг. Для средней семьи подойдут стандартные модели вместимостью до 5 кг, а многодетным семьям, в которых редкий день обходится без стирки, понадобится техника в расчете на 6-7 кг белья. Не стоит забывать о крупных вещах, таких, как пледы, одеяла, пуховики — во влажном виде они весят достаточно много и занимают больше места в машинке, чем одежда.

Расход порошка или жидкого средства для стирки, а также воды и электричества можно контролировать, если вы приобретете модель с функцией сбережения или встроенным интеллектом. Она самостоятельно определит вес загруженного белья и определит необходимые условия для стирки.

Скорость отжима

Класс или скорость отжима определяется согласно европейским стандартам: буквами латинского алфавита. Самым эффективным и наиболее востребованным является класс «А», наименее мощным — класс «G». После отжима в машинке класса «А» вы получите почти сухое белье на выходе из барабана. Скорость таких моделей в минуту составляет 1400-1600 оборотов. Техники категории «G» выжмет белье только на 10% и количество оборотов не превысит 400 в минуту.

Справедливости ради стоит отметить, что разница между первыми двумя классами машинок, «A» и «B», на практике едва заметна, а вот высокие обороты нередко приводят к тому, что машинка начинает трястись и грохотать.

Неплохо зарекомендовали себя изделия класса отжима «C»: они почти наполовину высушивают белье, а обороты барабана составят до 1200 в минуту.

Использовать изделия классом ниже «С» не рекомендуется, посколько качество такой стирки значительно уступает более мощным моделям, да и в продаже они встречаются редко.

Для разных видов тканей потребуется разная скорость отжима:

тонкое белье, блузки из шелка и изделия из деликатных тканей выдержат 400–600 оборотов без ущерба для внешнего вида;

тонкий коттон и синтетические изделия можно стирать на 800–900 оборотах;

на 1000 оборотах хорошо поддаются отжиму плотные джинсы;

более высокие обороты, по сути, нужны только для махровых полотенец, простынь и халатах. При стирке одежды из более тонких тканей разница в скоростях почти не ощущается.

Учитывая, что белье и одежду из тонких тканей обычно стирают после 1-2 носок, использование высоких оборотов при каждой стирке может привести к тому, что вещи быстро потеряют «товарный вид». Оптимальный вариант — выбор машинки с опцией настройки отжима.

Стиральные машины с функцией сушки

Очень выгодным приобретением может стать машинка с режимом сушки одежды. Она подойдет для тех, у кого немного вещей или частая потребность в стирке (наличие маленьких детей), для обитателей малогабаритной квартиры, жителей первого этажа, у которых нет балкона, и просто для тех, кто не хочет возиться с развешиванием белья на веревках.

Существует два типа сушки:

по времени: заложив белье, нужно вручную задать период, в течение которого машинка будет прокручивать белье в горячем воздухе;

по остаточной влажности: степень влажности белья определяют датчики и горячий воздух будет окутывать вещи до тех пор, пока они не станут сухими.

При очевидных преимуществах такой комбинированной техники, следует учесть следующие моменты:

объем белья, загружаемого в машинку, должен быть уменьшен почти вдвое, если это машинка с сушкой: из 5 кг постиранного белья она сможет высушить только половину;

вместимость стирального устройства с сушкой составляет не менее 5–6 кг;

размеры машины с функцией сушки всегда больше, чем габариты стандартной машины;

комбинированная техника с функцией сушки всегда намного дороже стандартной;

потребление электроэнергии при использовании сушки увеличится.

Длительность и характеристики программ стирки

В каждой программе стирки заложен ряд параметров эксплуатации машинки. Длительность каждой программы или время до окончания цикла, которая в некоторых моделях отмечается на дисплее, всегда указывается приблизительно.

До приобретения машинки стоит продумать, какие программы наиболее актуальны именно для вас. Так, вещи после ежедневной носки, без пятен от кетчупа на футболке или следов от травы на брюках, достаточно будет освежить в режиме быстрой стирки, которая длится в среднем 30-40 минут при температуре 35 °C. Зная это, вам нужно подыскивать модель среди тех, в которых есть такая функция, и не обязательно рассматривать более сложные модели, в которых может быть до 20 программ.

Если все же вашим запросам соответствуют многопрограммные устройства, имеет смысл разобраться в характеристиках каждой программы. Этим вы не только сбережете внешний вид своих вещей, но и сэкономите воду, электричество и свое время. В некоторых моделях параметры программ может задавать сам пользователь, но для этого он должен быть уже в определенной степени «продвинутым».

Дополнительные функции

Отсрочка запуска дает возможность загрузить машинку и задать начало стирки тогда, когда вам удобно. Например, машинка постирает ночью, когда тариф на электричество дешевле, а рано утром вы сможете вынуть из нее свежую одежду для работы и чистую школьную форму для детей.

Семьям, в которых есть маленькие дети, а также людям с аллергией или чувствительной кожей понравится опция дополнительного полоскания.

Существуют машинки с возможностью обработки одежды паром.

Решить проблему плесени и удаления моющих средств отделений для стирального порошка сможет машинка со встроенной функцией самоочистки.

Безопасность

Поврежденный шланг, плохо закрученный фильтр, потеря герметичности деталей и прочие причины могут привести к протеканию воды. В автоматических стиральных машинах обычно предусмотрена защита от протечек. Заливные шланги снабжаются специальными клапанами, которые перекрывают подачу воды при наличии повреждения. Более дорогие модели обеспечивают защиту от протеканий самого корпуса стиральной машины посредством контроля уровня воды в баке. Если вода поднимется выше положенного уровня, ее подача автоматически прекратится, цикл остановится и начнется слив воды.

Возможность блокировки панели управления актуальна для тех, у кого есть маленькие дети. Ребенок не сможет остановить программу и запустить другую: нажатие определенной клавиши «замыкает действующий цикл. Эта опция напоминает систему защиту от детей на мобильных телефонах. С подробным описанием опции можно ознакомиться в инструкции.

Уровень шума

Тихая стирка — мечта многих домохозяек: отдохнуть, пока машинка крутит и особенно когда выжимает белье. Эта опция удобна еще и тем, у которых стирка откладывается на ночное время, когда нужно соблюдать тишину.

Определить оптимальный для себя уровень шума можно, сопоставив уровень шума машинки с уровнем шума окружающих нас бытовых звуков. Так, силу отжима мощных моделей (75-80 дБ) можно сравнить с криками и громким смехом. По санитарным нормам, такая отметка шумов относится к малонапряженным тяжелым или очень тяжелым. Хотя этот параметр субъективен и для кого-то такой шум не является раздражающим фактором.

Тихую стирку на уровне звука обычного разговора — 40-45 дБ — большинство людей перенесут спокойно, но найдутся те, кто будет вздрагивать и от таких легких звуков.

В среднем, для комфортного сосуществования с работающей стиральной машинкой рекомендуется выбирать модели с уровнем шума не выше 70 дБ при отжиме и не выше 55 дБ в процессе стирки. Последний показатель является максимально допустимым уровнем шума в дневное время для жителей многоквартирных домов.

Параметр уровня шума можно найти в инструкции производителя, в технической спецификации выбранной вами модели.