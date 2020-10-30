Насколько упало производство автомобилей во время пандемии в России, узнайте

Сейчас спрос на автомобили российского производства Минпромторг поддерживает программами льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".

Производство автомобилей в России упало на 25%

Их продажи снизились на 13,6%.

Продажи новых автомобилей в России за девять месяцев 2020 года упали на 13,6%, до 1,15 млн штук, а производство сократилось на 25%. Такие данные привел директор департамента автомобильной промышленности Денис Пак в ходе совещания по автопрому с главой министерства Денисом Мантуровым.

"Российский рынок по результатам девяти месяцев 2020 года составил 1 млн 150 тыс. автомобилей, что на 13,6% меньше показателя прошлого года. Производственный сектор также демонстрирует отрицательную динамику. Сейчас это -25% за девять месяцев, что в большей степени связано с приостановкой производства из-за мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции", - отметил он.

Как ранее сообщали в Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в III квартале 2020 года снизились на 13,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составили 1,1 млн штук. Производство легковых авто в РФ, по данным Росстата, снизилось на 25,9%, составив 848 тыс. штук.

Прогноз на октябрь

Минпромторг также прогнозирует рост продаж и производства новых автомобилей в РФ в октябре.

"Благодаря реализуемым мерам автопрома в настоящее время предприятия отрасли наращивают объемы производства. Если мы посмотрим - в сентябре рынок демонстрирует уверенный рост на 3,4%, производства на 5,5% - это сентябрь к сентябрю, - сказал Пак. - По октябрю тоже будет плюс, плюс несколько процентов".

Программа грантов

Минпромторг совместно с Фондом развития промышленности планируют в 2021 году запустить программу грантов на локализацию производства автокомпонентов в РФ.

"В 2021 году совместно с Фондом развития промышленности мы запустим программу предоставления грантов на реализацию инвестпроектов по локализации производства автокомпонентов, - сказал Пак. - Мы уже заложили 1 млрд рублей [на гранты]. Это новая мера, которую мы со следующего года запустим".

Пак также заявил о намерении ввести балльную систему экспорта автокомпонентов, которая позволит производителям, а также предприятиям смежных отраслей включиться в глобальные цепочки поставок мировых автопроизводителей.

Поддержка спроса

Минпромторг в 2021 году планирует направить 12,8 млрд рублей на поддержку спроса на машины, произведенные в России. Так, 9 млрд рублей будет выделено на программу льготного автокредитования и 3,8 млрд рублей - на программу льготного лизинга.

"В 2021 году мы продолжим реализацию системных мер господдержки автопрома. В частности, на программу льготного автокредитования планируется направить порядка 9 млрд рублей, что позволит реализовать 90 тыс. автомобилей. На программу льготного лизинга - это те деньги, с которых мы стартуем - 3,8 млрд рублей. Это примерно 7,6 тыс. автомобилей", - сказал Пак.

Сейчас спрос на автомобили российского производства Минпромторг поддерживает программами льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Летом этого года министерство расширило их параметры: теперь купить машину по льготному кредиту могут работники государственных медицинских учреждений и семьи с одним ребенком (ранее только семьи с двумя детьми) и граждане, сдавшие свои автомобили старше шести лет в trade-in. Также действуют программы льготного лизинга "Русский тягач" и "Свое дело" и новая программа "Доступная аренда", которая, по мнению Минпромторга, стимулирует развитие услуг каршеринга.

В 2020 году на программы льготного автокредитования было выделено в общей сложности 17 млрд рублей, льготного автолизинга - 8 млрд рублей (с учетом дофинансирования на фоне пандемии).