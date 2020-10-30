Как загадать желание в Голубое полнолуние 31 октября 2020 года: Что нужно обязательно сделать в магический день

Это полнолуние будет связано с деньгами и любовью. Обновляйте списки материальных потребностей, делайте ритуалы для увеличения достатка, любовные обряды — время для подобных вещей подходящее.

В полнолуние в Тельце хорошо делать что-то для себя, баловать простыми радостями

ПОЛНОЛУНИЕ В ТЕЛЬЦЕ

Пик придется на 17 часов 48 минут. 1 ноября в 17:32 Луна начнет убывать.

Это полнолуние будет связано с деньгами и любовью. Обновляйте списки материальных потребностей, делайте ритуалы для увеличения достатка, любовные обряды — время для подобных вещей подходящее.

В полнолуние в Тельце хорошо делать что-то для себя, баловать простыми радостями, отдыхать и расслабляться. Соблюдайте режим питания и сна, проводите очищающие процедуры. Полезно устроить разгрузочный день или поголодать.

Если у вас есть обереги или амулеты из натуральных камней, то в неблагоприятные дни, с 30 октября по 3 ноября, носите их, не снимая. Они защитят вас от негатива.

Если вы — человек творческий, 31 октября вас может посетить вдохновение. Дерзайте.

МАГИЯ ПОЛНОЛУНИЯ

Полнолуние в Тельце будет связано с финансами и любовными делами. Как считают специалисты, это подходящее время для проделывания ритуалов для увеличения финансового состояния, а также для проведения любовных обрядов. Кроме этого, в полнолуние 31 октября хорошо побаловать себя простыми радостями, отдохнуть и расслабиться. Для защиты от негатива в неблагоприятные дни, с 30 октября по 3 ноября, эксперты рекомендуют носить личные талисманы или амулеты из натуральных камней.

Загадывать желания рекомендуется в пик полнолуния. Нужно написать на записке Луне то, от чего хотелось бы избавиться. Это может быть надоевшая работа, токсичные отношения, болезнь и так далее. Как отмечают астрологии, именно на полнолуние в Тельце результативнее избавляться от вредных привычек и неприятных взаимоотношений. Листочек к с желанием нужно сжечь, а пепел развеять по ветру либо смыть

Источник: kleo.ru