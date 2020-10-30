Солить капусту следует в правильное время, связанное с лунными фазами: такой продукт будет вкуснее и дольше сохранит все полезные вещества.

Не первый десяток лет проводить работы по заготовке квашеной капусты принято после праздника Покровы и в соответствии с лунными фазами

Традиция выбирать лучшие дни для засолки и заготовки капусты по лунному календарю существует не первое столетие, а ноябрь 2020 года не стал исключением. Не первый десяток лет проводить работы по заготовке квашеной капусты принято после праздника Покровы и в соответствии с лунными фазами. Для удачного начала заготовок нужно ознакомиться с самыми благоприятными днями в месяце, когда можно квасить капусту на зиму.

Благоприятные дни для заготовки квашеной капусты в ноябре 2020 года

Чтобы засолка капусты в ноябре 2020 года прошла успешно, необходимо придерживаться некоторых правил. Начинать засолку стоит всегда на растущую Луну. Лучше всего, если она находится в зодиакальных знаках Козерога, Тельца или Овна. Многие эксперты рекомендуют проводить манипуляции по засолке в «мужские» дни.

Солить капусту следует в правильное время, связанное с лунными фазами: такой продукт будет вкуснее и дольше сохранит все полезные вещества. В ноябре 2020 года благоприятными днями для квашения и соления капусты станут такие дни:

первые период с 1 по 3 ноября 2020 года;

с 8 по 11 ноября;

наилучшим днем станет 12 ноября 2020 года;

в конце месяца с 29 по 30 ноября.

Неподходящим временем для засолки считаются дни, когда наступает полная Луна или она убывает. В такие дни капуста получается не слишком хорошей по вкусовым качествам, мягковатой, а также плохо хранится.

В ноябре полнолуние наступает 12 числа, а Луна пойдет на убыль в период с 13 по 25 ноября 2020 года. Таким образом, в период с 13 по 25 ноября от закваски и соления этого вкусного овоща лучше отказаться.

Как правильно выбирать капусту для засолки в ноябре 2020 года

Готовясь делать заготовки обязательно нужно определиться с сортом овоща, ведь от его вкусовых качеств тоже зависит готовый результат. Для засолки лучше брать овощи с большим содержанием сахара, с тугим кочаном приплюснутой формы. Особо хрустящая капуста получается из белых кочанов поздних и среднепоздних сортов.

Для начала зимних заготовок пригодны сорта белокочанной капусты со сроками созревания свыше 115-120 дней. Кочаны за длительный период вегетации успевают накопить большое количество полезных элементов, обрести отменный вкус. Кочаны ранней капусты с рыхлой структурой для солений и закваски не подходят.

Считается, что для квашения лучше использовать сорта, а не гибриды капусты. Сорт капусты, который лучше всего подойдет для засолки в ноябре 2020 года

У сорта Слава кочаны округлые, крупные, весом до 4 кг. Созревает обычно в середине октября.

Сорт Подарок применяется для засолки и квашения. Отдельные экземпляры доходят до 5 кг, цвет обычно зеленый или белый.

Капусту сорта Белорусская можно длительно хранить и квасить в любом месяце начиная с осени и заканчивая зимой.

Капуста сорта Менза хранится с октября месяца до весны, а вес кочана достигает иногда 9 кг.

Харьковскую зимнюю капусту можно хранить до весны, его также можно и заквасить. По вкусовым качествам считается лидером среди других сортов капусты. Может, длительное время расти без полива.



Простой и вкусный рецепт хрустящей квашеной капусты на зиму

Прошли те времена, когда капусту квасили в кадушках и деревянных бочках. Современные хозяйки предпочитают заквашивать овощ на зиму в простых стеклянных 3-х литровых банках, что очень удобно в условиях городских квартир.

Вкуснейшая домашняя квашеная капуста в банке

Для того, чтоб приготовить капусту по этому рецепту нужно: 2,5 кг белокочанной капусты, 2 больших моркови, 1,5 л воды, 2 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки соли, лавровый лист и перец горошком.

В кастрюлю необходимо влить закипевшую в чайнике воду, засыпать соль и сахар, после положить лавровый лист и перец горошком. После закипания можно оставить рассол остывать.

Капуста нарезается тонкой соломкой и складываются в глубокую миску. Следом добавляется измельченная на крупной терке морковь, тщательно все перемешивается и перекладывается все в стеклянную трехлитровую банку.

После рассол льется комнатной температуры, но не горячий, так можно убить все полезные свойства используемых ингредиентов. Банку заполнить рассолом нужно прямо по горлышко, а после оставить открытой в помещении на 3 дня в глубокой миске, так как в процессе брожения углекислый газ будет выталкивать рассол наружу.

Также два раза в день капусту нужно протыкать деревянной палочкой, чтобы обеспечить свободный выход для углекислого газа. Если рассол перестал пузыриться, значит, процесс брожения завершен и можно будет снимать пробу.

Источник: 365news