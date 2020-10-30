"Жать, а не жрать": Отметят "день тренера" спортсмены Новосибирска

Целью регионального проекта является увеличение численности населения Новосибирской области систематически занимающихся физической культурой и спортом до 1,5 млн человек к 2024 году, что составит 56,5%.

Новосибирские спортсмены присоединились к Всероссийской акции в честь Дня тренера

Спортивный праздник «День тренера» отмечается во всей стране 30 октября. Сегодня Министерство спорта РФ и АНО «Национальные приоритеты» проводят Всероссийскую акцию #обещаниетренеру, организованную в рамках нацпроекта «Демография».

Новосибирские спортсмены и любители здорового образа жизни также присоединились к акции – жители региона делятся в социальных сетях специальными открытками с обещаниями и поздравляют своих тренеров. С подробностями акции можно ознакомиться на сайте министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.

Как отметил Министр спорта РФ Олег Матыцин, наша страна славится очень сильной тренерской школой во многих видах спорта – это относится как к тренерам известных спортсменов, национальных сборных команд, так и к наставникам детско-юношеских спортивных школ, клубов и секций, которые сопровождают спортсменов на начальном этапе подготовки. От личности тренера, его профессионализма, терпения и мотивации зависят не только спортивные результаты детей, но и формирование их жизненных ценностей и ориентиров.

Развитие тренировочного процесса и спортивной деятельности в Новосибирской области осуществляется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Так, в октябре этого года был торжественного открыт региональный центр волейбола. Продолжается строительство многофункциональной ледовой арены в Новосибирске, универсального физкультурно-оздоровительного комплекса в рабочем поселке Кольцово. Приобретается спортивное оборудование и инвентарь по хоккею, спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок, закупается искусственное покрытие для создания футбольных полей, строятся площадки ГТО и многое другое.

Целью регионального проекта является увеличение численности населения Новосибирской области систематически занимающихся физической культурой и спортом до 1,5 млн человек к 2024 году, что составит 56,5%.

Источник: nso.ru