Омандатили: депутата признал в Яковенко суд

Пикеты у мэрии Новосибирска

Суд отклонил иск независимого кандидата в горсовет Новосибирска Вячеслава Якименко к избирательным комиссиям о фальсификации итогов выборов на округе №35. Мандат получил единоросс Евгений Яковенко.

И.о. председателя Октябрьского районного суда Новосибирска Маргарита Сидорчук отклонила иск Якименко к избирательным комиссиям об отмене итогов голосования на УИК №1833, которые позволили выиграть выборы в горсовет единороссу Яковенко. Об этом Тайге.инфо сообщил представитель независимой коалиции «Новосибирск 2020» Андрей Гладченко 30 октября.

Судья, как отметил Гладченко, на последнем заседании отклонила все ходатайства истца и, без объяснения причин — сам иск. Прения сторон не состоялись. Решение планируется обжаловать в областном суде.



В пресс-службе Октябрьского райсуда подтвердили решение: «В избирательном споре между Якименко и участковой избирательной комиссией избирательного участка №1833 поставлена точка. < …> В удовлетворении требований отказано в полном объеме».

Напомним, 19-летний студент Вячеслав Якименко лидировал на выборах по округу №35, обгоняя вице-спикера горсовета из «Единой России» Евгения Яковенко. В систему «ГАС Выборы» до утра 14 сентября не вводились данные с УИК №1833, расположенного в муниципальном планетарии на Ключ-Камышенском плато.

Комиссия, по словам главы горизбиркома Тамары Краткой и председателя областного избиркома Ольги Благо, значительно дольше других подсчитывала голоса. После итогового протокола с УИК №1833 Яковенко насчитали 1305 голосов, а Якименко — 1294. Оказалось, что на участке к книге избирателей на выборах горсовета был подшит список курсантов Новосибирского военного института нацгвардии, который расположен рядом с планетарием.

По мнению представителей Якименко, курсанты не имели права голосовать на выборах горсовета из-за того, что невозможно доказать, прописаны ли они на округе №35 или нет — курсантов централизованно привели на участок командиры, а список этих «избирателей» составляло руководство института. Они голосовали без предъявления паспортов только по военным билетам. Председатель новосибирской участковой комиссии №1833 даже признал незаконную выдачу бюллетеней избирателям.

В центре Новосибирска около месяца проходят одиночные пикеты в поддержку Вячеслава Якименко. Акцию протеста поддержали действующие депутаты горсовета от коалиции «Новосибирск 2020».

Якименко подал иск к избиркомам. Рассматривавший дело судья Евгений Котин взял самоотвод. Его место заняла и.о. председателя Октябрьского районного суда Маргарита Сидорчук, которая сначала закрыла заседания от публики и СМИ под предлогом гостайны, которую могут составлять списки курсантов, а теперь и полностью отклонила иск. При этом, как рассказывали представители коалиции, списки избирателей, представленные суду могли быть сфальсифицированы: вместо дополнительных списков, сделанных от руки, о которых говорили наблюдатели, суд получил напечатанные в алфавитном порядке фамилии.

Источник: tayga.info