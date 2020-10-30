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Изменится график получения пенсий через почту в ноябре в Бердске

17:24 30.10.2020 Фото: pixabay.com
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Пенсии и пособия в праздничный день будут доставляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей конкретных регионов.

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3 и 4 ноября 2020 года изменится график работы отделений Почты России

4 ноября объявлен выходным днем для всех отделений.

3 ноября, во вторник, почтовые отделения закроются на час раньше. День народного единства, 4 ноября (среда), – это выходной день для всех отделений. Кроме того, в этот день почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия в праздничный день будут доставляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей конкретных регионов. 5 ноября, в четверг, почтовые отделения будут работать в обычном режиме.
Для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы.

Уточнить график работы отделений или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России. Установить приложение можно перейдя по ссылке с мобильного устройства: onelink.to

график почта режим работы Почта России
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