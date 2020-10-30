Не проспи: «Ночь искусств» накрыла Бердск

В этом году Всероссийская акция пройдет 3 ноября в онлайн-формате.
Основной «ночной площадкой» нашего города станет страница «Музей Бердска» в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/mberdska.
Тема бердской Ночи - «Ночь Искусств-2020. Музейный Эксклюзив».
Обратите внимание с 19:00 до 19:30 объявляется ночное детское время.
Подробная программа ночных публикаций:
18:00 Событие 1. Открытие «Ночь искусств - 2020. Музейный эксклюзив». Презентация программы (прямая трансляция).
18:02 Экспонат 1. «Первый экспонат музея. Партизанская винтовка».
18:03 Экспонат 2. «История про №13. Нож «Слон и Моська». Премьера проекта «Сто музейных историй».
18:05 Событие 2. Лекция «Юрий Павкин – грани таланта», по итогам исследований выставочного проекта «Рябиновый город».
18:10 Событие 3. Встреча в «Рябиновом городе» (прямая трансляция).
18:21 Экспонат 3. «Тайна бронзового зеркала». Премьера проекта «Сто музейных историй».
18:23 Событие 5. «Загадка из музейной витрины».
18:25 Событие 6. Видеоэкскурсия по Новосибирску с Лидией Королевой Мацько о писателе Александре Козачинском, проходившим лечение в бердском эвакогоспитале.
18:35 Событие 7. «Загадка из музейной витрины». Ответ на предыдущую загадку и новая загадка.
18:39 Экспонаты 4 и 5. Альбомы семьи Гороховых (прямая трансляция).
18:51 Событие 8. Ответ на загадку и «Приглашение на Михайловскую ярмарку».
18:55 Событие 9. Презентация авторской программы Елены Носковой «Искусство ради искусства. Чайная церемония. Ароматы и благовония. Звуковая медитация» (г.Анапа).
19:03 Событие 10. «Театр из чемодана» - премьера детского предметного спектакля по стихам Льва Квитко.
19:14 Событие 11. Видеопрезентация выставки «Лесная сказка» с театрализацией: как Петрушка в профилакторий ездил.
19:25 Событие 12. Мастер-класс от Дома дружбы для детей «Коса – девичья краса».
19:33 Экспонат 7. Декоративное литье из чугуна и пластмассы.
19:37 Экспонат 8. Радиостанция и передатчик сигналов в полевых условиях «Метеор-Р-313 М1».
19:40 Экспонат 9. Альбом «Выставка «Дизайн на Бердском радиозаводе». Март-июнь 1980 г.».
19:44 Экспонат 10. Акустическая система «50 АС-021», ПО «Вега», нач. 1990-х гг. Опытная разработка, не вышедшая в серию.
19:50 Событие 13. Мастер-класс по живописи от бердской художницы Кристины Бачуриной.
20:07 Событие 14. Экскурсия по этнографической выставке «По одежке встречали».
20:11 Событие 15. Тест Дома дружбы «Знатоки народной культуры».
20:12 Экспонат 12. «История одного сундука». Премьера проекта «Сто музейных историй».
20:13 Событие 16. Подведение итогов конкурса-теста «Есть ли у вас поэтический дар?».
20:13 Экспонат 13. «Подсказка для друзей».
20:16 Экспонат 14. «Подсказка для друзей».
20:24 Событие 18. «Акция 100 картин – к столетию художника В.Шарнина».
20:25 Экспонат 15. «Дореволюционный транспорт» А.Кузьмина – возвращение картины».
20:26 Событие 19. Лекции от Дома актеров (г.Новосибирск) «Легенды новосибирской сцены 1970-х гг.».
21:56 Экспонат 16. Фотография: Бирюков с матерью, дядей и братьями, Бердск, 1949 г.
20:58 Экспонат 17. Книга М. Горького «На дне», с режиссерскими пометками В. Бирюкова.
21:01 Экспонат 18. Емкость самодельная для кипячения воды.
21:04 Экспонат 19. Усы накладные.
21:10 Событие 20. Моноспектакль «Девочка, которая никому не подходила» от «NB. art-laboratory» (г.Новосибирск).
22:00 Приятных сновидений!
Источник: БИХМ