Не проспи: «Ночь искусств» накрыла Бердск

В этом году Всероссийская акция пройдет 3 ноября в онлайн-формате

В этом году Всероссийская акция пройдет 3 ноября в онлайн-формате.

Основной «ночной площадкой» нашего города станет страница «Музей Бердска» в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/mberdska.

Тема бердской Ночи - «Ночь Искусств-2020. Музейный Эксклюзив».



С 18:00 до 22 часов Бердский историко-художественный музей расскажет о 20-и эксклюзивных музейных экспонатах и пригласит на 20 эксклюзивных событий! Посетителей ждут прямые включения, конкурсы с подарками, спектакли, познавательные видео!Обратите внимание с 19:00 до 19:30 объявляется ночное детское время.

Подробная программа ночных публикаций:

18:00 Событие 1. Открытие «Ночь искусств - 2020. Музейный эксклюзив». Презентация программы (прямая трансляция).

18:02 Экспонат 1. «Первый экспонат музея. Партизанская винтовка».

18:03 Экспонат 2. «История про №13. Нож «Слон и Моська». Премьера проекта «Сто музейных историй».

18:05 Событие 2. Лекция «Юрий Павкин – грани таланта», по итогам исследований выставочного проекта «Рябиновый город».

18:10 Событие 3. Встреча в «Рябиновом городе» (прямая трансляция).



Событие 4. Конкурс-тест «Есть ли у вас поэтический дар?»18:21 Экспонат 3. «Тайна бронзового зеркала». Премьера проекта «Сто музейных историй».18:23 Событие 5. «Загадка из музейной витрины».18:25 Событие 6. Видеоэкскурсия по Новосибирску с Лидией Королевой Мацько о писателе Александре Козачинском, проходившим лечение в бердском эвакогоспитале.18:35 Событие 7. «Загадка из музейной витрины». Ответ на предыдущую загадку и новая загадка.18:39 Экспонаты 4 и 5. Альбомы семьи Гороховых (прямая трансляция).18:51 Событие 8. Ответ на загадку и «Приглашение на Михайловскую ярмарку».18:55 Событие 9. Презентация авторской программы Елены Носковой «Искусство ради искусства. Чайная церемония. Ароматы и благовония. Звуковая медитация» (г.Анапа).19:00 Экспонат 6. «Альбом русских народных сказок и былин 1875 года». Премьера проекта «Сто музейных историй».19:03 Событие 10. «Театр из чемодана» - премьера детского предметного спектакля по стихам Льва Квитко.19:14 Событие 11. Видеопрезентация выставки «Лесная сказка» с театрализацией: как Петрушка в профилакторий ездил.19:25 Событие 12. Мастер-класс от Дома дружбы для детей «Коса – девичья краса».19:33 Экспонат 7. Декоративное литье из чугуна и пластмассы.19:37 Экспонат 8. Радиостанция и передатчик сигналов в полевых условиях «Метеор-Р-313 М1».19:40 Экспонат 9. Альбом «Выставка «Дизайн на Бердском радиозаводе». Март-июнь 1980 г.».19:44 Экспонат 10. Акустическая система «50 АС-021», ПО «Вега», нач. 1990-х гг. Опытная разработка, не вышедшая в серию.19:47 Экспонат 11. Письмо о присуждении ПО «Вега» Международного приза Европы «За качество и предпринимательский престиж».19:50 Событие 13. Мастер-класс по живописи от бердской художницы Кристины Бачуриной.20:07 Событие 14. Экскурсия по этнографической выставке «По одежке встречали».20:11 Событие 15. Тест Дома дружбы «Знатоки народной культуры».20:12 Экспонат 12. «История одного сундука». Премьера проекта «Сто музейных историй».20:13 Событие 16. Подведение итогов конкурса-теста «Есть ли у вас поэтический дар?».20:13 Экспонат 13. «Подсказка для друзей».20:16 Экспонат 14. «Подсказка для друзей».20:19 Событие 17. Мастер-класс от Дома дружбы «Красота своими руками. Батик – это просто».20:24 Событие 18. «Акция 100 картин – к столетию художника В.Шарнина».20:25 Экспонат 15. «Дореволюционный транспорт» А.Кузьмина – возвращение картины».20:26 Событие 19. Лекции от Дома актеров (г.Новосибирск) «Легенды новосибирской сцены 1970-х гг.».21:56 Экспонат 16. Фотография: Бирюков с матерью, дядей и братьями, Бердск, 1949 г.20:58 Экспонат 17. Книга М. Горького «На дне», с режиссерскими пометками В. Бирюкова.21:01 Экспонат 18. Емкость самодельная для кипячения воды.21:04 Экспонат 19. Усы накладные.21:07 Экспонат 20. Трость из спектакля «Хорошо проведенный день, или Хэлло, Доли!».21:10 Событие 20. Моноспектакль «Девочка, которая никому не подходила» от «NB. art-laboratory» (г.Новосибирск).22:00 Приятных сновидений!

Источник: БИХМ