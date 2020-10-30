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Первый геомагнитный удар произойдет уже 1 ноября: Как подготовиться к 10-дневной магнитной буре ноября метеозависимым

20:10 30.10.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Накануне, а именно 30 и 31 октября могут обостриться хронические заболевания, поэтому держите под рукой лекарственные препараты, которые принимаете обычно.

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Магнитные колебания разной силы будут беспокоить метеозависимых с 1 по 10 ноября 2020 года

Первый день ноября не порадует метеозависимых людей, поскольку намечается большое магнитное возмущение, длинной в 10 дней. На протяжении этого времени ожидаются магнитные возмущения разной силы, от слабых, до средней интенсивности. Напомним, прошлая затяжная буря так же беспокоила метеозависимых людей на протяжении 10 дней. Многие чувствовали себя плохо: головные боли, скачки давления, бессонница, тошнота, общее недомогание сопровождали людей почти 2 недели.

Особо чувствительным лицам к 1 ноября следует заранее подготовиться. Прежде всего стоит постараться спланировать свой день с минимальными физическими затратами, по максимуму проведите время на свежем воздухе, дайте себе время для отдыха. Отложите уборку и готовку, проведите время так, как любите именно вы, займитесь делами, которые дарят вдохновение и наполняют энергией.

Накануне могут обостриться хронические заболевания, поэтому держите под рукой лекарственные препараты, которые принимаете обычно. Особенно сильно данная магнитная буря может оказать влияние на пожилых людей и лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

геомагнитная буря затяжная магнитная буря метеозависимость метеозависимые люди
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