Признал ли ухудшение ситуации с коронавирусом Сергей Меняйло, узнайте

Сергей Меняйло провёл заседание Координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением коронавируса

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сегодня провёл заседание Координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории регионов Сибири. Обсуждение состоялось при участии глав субъектов Федерации округа.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в сибирских регионах продолжает осложняться. Если в середине октября ежедневно подтверждалось 1400 новых случаев заражения, то за последние сутки эта цифра составила 1905 человек. В настоящее время в Республике Алтай, Алтайском крае, Иркутской и Омской областях работают специалисты Министерства здравоохранения России и Росздравнадзора. «Чтобы стабилизировать ситуацию, необходима системная работа органов власти и контрольно-надзорных структур, взаимодействие должно быть организовано на всех уровнях», – подчеркнул полпред.

На предыдущем заседании штаба для обеспечения доступности медицинской помощи была поставлена задача по дальнейшему увеличению коечного фонда и наращиванию объёмов тестирования. В результате в округе развёрнута 31 тысяча коек, что почти на 40% больше, чем две недели назад. Свободный коечный фонд в округе составляет менее 15%. «Необходимо постоянно проводить анализ загруженности коек по учреждениям, оперативно корректировать схемы маршрутизации пациентов с учётом степени их тяжести. При этом не должна страдать плановая и экстренная медицинская помощь по другим патологиям», – сказал полпред.

Для своевременного выявления заболевших все регионы округа наращивали объёмы тестирования. Так, в Красноярском крае рост составил 1,7 раза, в Республике Тыва – 1,4 раза, при этом в Томской области – 4%, Кемеровской области – 5%, Омской области – 10%. Остаётся низким охват тестирования в Новосибирской и Омской областях. «Работа по увеличению проводимых тестов на COVID-19 должна быть продолжена. Своевременное выявление сдержит распространение заболеваемости и снизит количество тяжёлых пациентов», – считает Сергей Меняйло.

В настоящее время отмечается высокий спрос на лекарственные препараты, населением скупаются медикаменты «про запас». Во всех регионах округа сформировался дефицит противовирусных, жаропонижающих, кроверазжижающих препаратов, антибиотиков. Причина – невозможность вызвать врача на дом и получить рецепты на лекарства, а также широкая доступность информации о рекомендованных схемах лечения. «Следует незамедлительно организовать координацию всех ответственных органов власти, производителей, крупных оптовиков, медицинских организаций и розничной аптечной сети для обеспечения препаратов в необходимом объёме», – акцентировал внимание полпред.

Полномочный представитель также отметил: главой государства дано поручение выделить регионам дополнительные средства на транспортное обслуживание, обеспечение средствами индивидуальной защиты, наращивание тестирования. «Уже сейчас нужно проработать вопросы, куда должны быть направлены эти средства и в каком объёме», – подчеркнул он.

Полпред подчеркнул: «Борьба с коронавирусом – наша общая задача, на выполнение которой необходимо направить все силы. Руководителям регионов округа особенно важно сейчас планировать работу, исходя из самого негативного прогноза развития ситуации, быть готовыми быстро принимать решения и нести за них ответственность».

По данным территориальных подразделений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по состоянию на утро 30 октября, в регионах Сибирского федерального округа за всё время эпидемии выявлено 152,4 тысячи подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в регионах Сибири на стационарном лечении находятся около 20,3 тысячи человек с коронавирусом, под медицинским наблюдением – 75,1 тысячи человек, сняты с медицинского наблюдения более 525,7 тысячи человек, выздоровели более 116,8 тысячи граждан. За весь период эпидемии в субъектах Федерации округа скончались 2978 человек с подтверждённым диагнозом коронавирусная инфекция.

Источник: Сибирский окружной информационный центр