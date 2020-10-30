Переломал ребра табуретом сожительнице за невкусный ужин пьяный сельчанин

Когда женщине удалось успокоить пьяного дебошира, она вышла на улицу и позвонила участковому.

В Усть-Канском районе возбуждено уголовное дело в отношении сельчанина, избившего сожительницу табуретом

Желание порадовать сожителя приготовленным ужином, закончилось для 46-летней жительницы Усть-Канского района посещением медицинского учреждения.

К участковому уполномоченного полиции обратилась сельчанка, заявив, что её 53-летний, ранее неоднократно судимый сожитель, избил её табуретом.

Для разбирательства подозреваемый был доставлен в ближайший пункт полиции, где не стал отпираться и признался в содеянном.

Предварительно установлено, что сожители совместно работали и проживали на животноводческой стоянке. Вечером женщина приготовила ужин и пригласила мужчину, который к тому моменту уже употребил спиртное, за стол. Но сельчанину не понравилось приготовленное блюдо, и он стал высказывать недовольство, а затем и вообще набросился на женщину с кулаками. Сначала он ударил её рукой по лицу, а затем нанес несколько ударов деревянным табуретом.

Когда женщине удалось успокоить пьяного дебошира, она вышла на улицу и позвонила участковому.

На следующий день, потерпевшая почувствовал себя плохо, и обратилась за медицинской помощью в больницу. В ходе осмотра медики установили, что у неё сломано четыре ребра.

В настоящее время по факту умышленного причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Источник: пресс-служба МВД по Республике Алтай